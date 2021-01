Woensdagmiddag opnieuw een persconferentie: ‘Kabinet gaat avondklok aankondigen’

BREDA - Het kabinet komt deze week nog met met extra coronamaatregelen. Woensdagmiddag wordt daarom een persconferentie gehouden. Dat heeft minister Hugo de Jonge in een kamerbrief laten weten. Volgens NOS zal het kabinet de invoering van een avondklok aankondigen.

Het is duidelijke taal van minister Hugo de Jonge in zijn brief aan de Tweede Kamer: Hij laat weten dat het OMT aangeeft dat de situatie rondom de besmettingscijfers nog steeds zeer zorgelijk is. “De nieuwe virusvarianten kunnen hier in de komende weken in sterkere mate aan gaan bijdragen. Het kabinet acht het daarom noodzakelijk op de kortst mogelijke termijn extra maatregelen te treffen”, schrijft De Jonge.

Woensdag aan het begin van de middag zal er een persconferentie worden gehouden over de nieuwe maatregelen. Over wat die maatregelen zijn, wordt druk gespeculeerd. Volgens de NOS bereidt het kabinet een avondklok voor en zal die morgen worden aangekondigd. Als dat zo is, dan heeft het kabinet wel steun nodig van de oppositie. D66 is namelijk tegen de invoering van een avondklok. Om een meerderheid achter het plan te krijgen is steun nodig van bijvoorbeeld GroenLinks of de PvdA.

Avondklok

De mogelijke invoering van een avondklok leidt tot veel discussie. Zo zat Bredanaar en OMT-lid Jan Kluytmans zondagavond nog in Op1 om de avondklok te bespreken. Hij zei in de talkshow dat ‘de avondklok niet terzijde mag worden geschoven zonder dat er goed naar gekeken worden.’ Wel gaf hij aan dat het kabinet meer mogelijkheden heeft. “Zo is er veel winst te behalen in het beter naleven van de regels”, stelde Kluytmans. Een vliegverbod zou daaraan bij kunnen dragen.