Leerlingen moeten 4e schoolkeuze opgeven, PvdA maakt zich zorgen

BREDA - Leerlingen die momenteel in groep 8 zitten, moeten bij hun aanmelding voor de middelbare school dit jaar geen drie maar vier keuzes doorgeven. Dat is nodig volgens de scholen om de garantie te kunnen blijven bieden dat alle leerlingen op een door hen gekozen school geplaatst kan worden. PvdA maakt zich zorgen over die ontwikkeling. De partij vindt dat leerlingen genoeg keuze moeten houden.

Op 16 december kregen alle ouders van leerlingen uit groep 8 een brief van de voorzitter van VO Breda. In de brief wordt toegelicht dat de Bredase VO-scholen dit schooljaar bij aanmelding een vierde schoolkeuze vragen. Die aanpassing is noodzakelijk om de garantie te kunnen blijven bieden dat alle leerlingen op een van de door hen gekozen scholen geplaatst kan worden. Voorheen gaven leerlingen drie scholen op.

De lokale PvdA maakt zich zorgen over die ontwikkeling. “Door meerdere opties van de kinderen en hun ouders te vragen zullen meer kinderen zijn aangewezen op een tweede, derde of zelfs hun vierde keuze. Terwijl er voor sommige keuzen in de praktijk een aanbod van slechts vijf opties is. In die gevallen vragen we dus eigenlijk om één school te laten vallen.” De PvdA is bang dat de trend zich door gaat zetten. Zo moeten leerlingen in Amsterdam zeven keuzes doorgeven.

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college over het onderwerp. Zo wil de partij weten of het college het wenselijk vindt dat er een extra schoolkeuze wordt gevraagd, en of het college het ermee eens is dat een plaatsing bij de vierde keuze verre van optimaal is voor een leerlingen. Ook wil de partij weten of het laten vervallen van de broer-zus regel, waarbij bepaalde leerlingen dus voorrang hebben op een plekje op een school, een oplossing kan bieden.