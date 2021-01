Meteorologen waarschuwen: ‘Komende nacht en donderdagochtend oppassen voor zware windstoten’

BREDA - Het wordt komende nacht het zeer onstuimig. Daarvoor waarschuwen de meteorologen van weeronline. Er trekken buien over het land en de wind neemt toe in kracht. Landinwaarts is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur.

Vandaag waait het al de hele dag stevig, maar in de nacht naar donderdag zwelt de wind echt aan, stelt meteoroloog Jaco van Wezel. Ook neemt de kans op buien toe en dit luidt een zeer onstuimige tweede helft van de nacht in. Dit onstuimige weer wordt veroorzaakt door een storm die de naam Christoph heeft gekregen en in het Verenigd Koninkrijk al voor flink wat regen zorgde.



Tijdens het tweede deel van de nacht is het zeer onstuimig en trekken pittige buien over het land waarbij het soms met bakken uit de lucht komt. In het binnenland waait een vrij krachtige tot krachtige en soms harde zuidwestenwind. Daarbij is kans op zware windstoten van 75-90 km/uur. Landinwaarts in het westen kan de wind uithalen naar ruim 90 km/uur.



Donderdagochtend

Donderdagochtend vroeg is het eerst nog flink onstuimig en in het hele land is de wind duidelijk aanwezig. In het binnenland is kans op zware windstoten nog steeds aanwezig. Gedurende de ochtend gaat het landinwaarts geleidelijk minder hard waaien. De zware windstoten verdwijnen, maar de wind blijft nog flink doorblazen en is matig tot (vrij) krachtig. Aan zee blijft het een groot deel van de dag hard waaien (windkracht 7), met soms nog een stormachtige wind in het noordwesten.

Net als de wind vliegt ook het weerbeeld alle kanten uit donderdag. Verspreid over het land komen buien voor, maar er zijn ook droge perioden waarbij de zon de ruimte krijgt om te schijnen. De temperatuur komt uit op 7-9 graden. In de avond en nacht neemt de wind verder af in kracht. De zware windstoten zijn dan overal verdwenen. Regionaal valt de wind zelfs helemaal weg. Het rustige weerbeeld heeft wel een keerzijde. Er trekt een regengebied over het zuiden, midden en oosten en daarbij is het behoorlijk nat.