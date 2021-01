Amphia start klinisch onderzoek met nieuw Covid-19 vaccin

BREDA - Amphia is gestart met een onderzoek naar een nieuw kandidaat-vaccin. Het gaat om een vaccin van het Duitse bedrijf CureVac. Het beschikbaar komen van meerdere vaccins tegen corona is van cruciaal belang om de pandemie af te remmen en zo mogelijk helemaal te stoppen, stelt longarts en onderzoeksleider Remco Djamin. Het landelijke onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van UMC Utrecht. Amphia is het vierde Nederlandse ziekenhuis dat deelneemt. Vrijwilligers uit de regio Breda kunnen nog inschrijven voor het onderzoek.

Longarts dr. Remco Djamin is onderzoeksleider van het onderzoek in Amphia: “De hoge effectiviteit van recente studies van andere geneesmiddelenbedrijven met vergelijkbare mRNA vaccins biedt goede vooruitzichten voor deze studie. We willen daarom zo snel mogelijk starten, dat is goed voor Nederland en de wereld.” Over het belang van deze studie, nu er al twee corona vaccins zijn goedgekeurd, is Djamin helder: “We hebben meerdere vaccins naast elkaar nodig om wereldwijd iedereen op korte termijn te kunnen vaccineren. We kunnen met meer vaccins sneller terug naar ‘normaal’. Ieders hulp is daarbij nodig en brengt eerder licht aan het einde van de tunnel”.

De wereldwijde studie onderzoekt op grote schaal de werkzaamheid en de veiligheid van het kandidaat-vaccin van het Duitse bedrijf CureVac. In dit vaccin wordt mRNA-technologie toegepast die het menselijk lichaam in staat stelt om het eigen afweermechanisme te activeren. Hierbij wordt via mRNA één eiwit aangemaakt, het zogenaamde ‘spike’-eiwit van het coronavirus. Het lichaam herkent onmiddellijk het eiwit als lichaamsvreemd en activeert afweercellen om er antilichamen en T-cellen tegen te produceren. Op deze manier wordt een natuurlijke virale infectie geïmiteerd en wordt het eigen afweersysteem geactiveerd tegen het virus.

Deelnemers

In Nederland kunnen in totaal 2.000 vrijwilligers deelnemen, waarvan 400 bij Amphia. Wereldwijd gaan in totaal zo’n 36.500 mensen meedoen. Het betreft een zogenaamde dubbelblinde studie: de ene helft krijgt het vaccin, de andere helft een placebo. Onderzoeker noch patiënt weet wat er wordt toegediend. Het vaccin zal in twee doses worden toegediend, met een interval van 4 weken. Prof. dr. Marc Bonten van het UMC Utrecht leidt het Nederlandse onderzoek. Om de werking van het vaccin vast te stellen zal bij het bereiken van een vooraf vastgesteld aantal coronabesmettingen de groep die het vaccin kreeg worden vergeleken met de groep die placebo kreeg.

Meerdere ziekenhuizen

Het UMC Utrecht startte op 28 december met de studie en de eerste prik, die is goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Een tweede Nederlands ziekenhuis dat zich op 11 januari aansloot was Amsterdam UMC. Naar verwachting sluit er na Amphia op korte termijn nog een ziekenhuis aan bij het onderzoek. Remco Djamin: “Mensen kunnen dan dus ook dichter bij huis aan de studie deelnemen. Dus naast geografische spreiding ten gunste van het onderzoek is het vooral ook prettiger voor mensen uit Noord-Brabant om dicht bij huis aan het onderzoek deel te kunnen nemen.” Vrijwilligers uit de regio Breda kunnen nog inschrijven voor het onderzoek via www.vaccinatiestudie.nl.