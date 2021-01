Peter Selie komt met opvolger van carnavalskraker ‘Hoemoes dà òk alweer’

BREDA - Bredanaar Bart Stoop zag vorig jaar een droom werkelijkheid worden. De biologieleraar trok na jaren twijfelen de stoute schoenen aan en bracht zijn eigen carnavalsnummer uit onder de naam Peter Selie. ‘Hoemoes dà òk alweer’ werd een doorslaand succes. En morgenochtend gaat de opvolger live. “Het was nooit mijn plan om een tweede nummer uit te brengen. Maar ik heb vorig jaar zo genoten van alles, dat stoppen niet logisch voelde.”

Op YouTube heeft ‘Hoemoes dà òk alweer?’ meer dan 400.000 weergaven. En op Spotify heeft het nummer ook nog eens zo’n 380.000 streams. “Ja, bizar hoe snel dat allemaal kan gaan”, blikt Bart Stoop terug. “Ik ben een echte carnavalsvierder, en daarom was het altijd al een wens van me om een eigen nummer uit te brengen. Dus toen Hoemoes dà òk alweer uitkwam en ik het een keer in een café mocht zingen, was ik eigenlijk al tevreden. Dat het zo’n groot succes zou worden had ik nooit durven dromen.”

Vervolg

Carnaval 2020 was er voor Bart één met veel hoogtepunten. Heel carnaval reisde hij van hot naar her om zijn nummer te gehore te brengen. “Op dat moment was ik totaal nog niet bezig met het idee om nog een nummer uit te brengen. Ik was gewoon enorm aan het genieten.” Een maand na carnaval ging het weer kriebelen bij hem. Toen pakte hij zijn pen weer op, en schreef hij binnen een paar weken tijd het nummer ‘Omdat ik een Ray-ban’. Inmiddels zitten alle voorbereidingen erop: Bart heeft het nummer ingezongen, er is een videoclip gemaakt en morgenochtend om 9.15 uur gaat de tweede single van Peter Selie officieel live.

‘Omdat ik een Ray-ban’ is een nummer waarin een ree de hoofdrol speelt. “Het is een heel vrolijk nummer waar weer veel woordgrappen in zitten”, vertelt Bart enthousiast. “Maar wie er goed naar luistert, hoort ook dat er een boodschap van hoop in zit. Al lijkt soms alles tegen te zitten: Het komt altijd goed.”

Bijzondere carnaval

Bart brengt het nummer uit in aanloop naar een bijzondere editie van carnaval. Want door de strenge coronamaatregelen is één ding wel duidelijk: Optreden voor een volle kroeg zit er deze carnaval niet in. “Daar baal ik natuurlijk wel van”, geeft Bart eerlijk toe. “Maar de knoop om dit nummer nu uit te brengen heb ik in de zomer al doorgehakt. Op dat moment waren de coronaregels minder scherp, en trad ik af en toe op voor groepen van 30 of 100 mensen. Ik merkte dat ik daar enorm van genoot. Dat mensen 1,5 meter afstand moesten houden deed geen afbreuk aan de sfeer. Ik had er eigenlijk op gehoopt dat zoiets deze carnaval ook wel weer zou kunnen. Maar dat is helaas niet mogelijk.”

Dit jaar zal Bart, of beter gezegd Peter Selie, dus vooral voor camera’s en livestreams optreden. “Daar heb ik op de elfde van de elfde al een voorproefje van mogen meemaken. Dan mis je de interactie met het publiek wel hoor. Maarja, het is het beste alternatief wat er is. Dus we gaan er het beste van maken.”

Nummer drie?

Of ook ‘Omdat ik een Ray-ban’ een opvolger zal krijgen, weet Bart nog niet. “Ik blijf het gewoon doen zolang ik er plezier aan beleef. Ik hoop natuurlijk wel dat ik volgend jaar weer een nummer uit kan brengen als we weer normaal carnaval kunnen vieren. Maar ik zou bijvoorbeeld niet doorgaan met nummers uitbrengen en op het podium staan als ik merk dat mensen de liedjes niet meer leuk vinden. Daarvoor hou ik teveel van carnaval. Dan sta ik liever zelf gewoon weer met een pilsje in de kroeg.”

Benieuwd naar ‘Omdat ik een Ray-ban’? Luister donderdag 21 januari om 9.15 uur naar het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant of kijk live naar de premiere op YouTube.