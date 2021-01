Bredase Joshua (9) houdt een sponsoractie om Zoo Veldhoven te redden

BREDA - De 9-jarige Joshua uit Breda is een groot fan van Zoo Veldhoven. Met het gezin gaat hij regelmatig op bezoek bij de kleine dierentuin bij Eindhoven. Maar door de coronacrisis is de toekomst van de Zoo onzeker en zijn donaties hard nodig. Daarom zet Joshua zich samen met drie klasgenootjes in op geld op te halen voor de Zoo. Vrijdag gaat het viertal als een soort sponsorloop zwerfafval ruimen in de Haagse Beemden. En daarmee heeft de 9-jarige nu al ruim 600 euro opgehaald.

Zoo Veldhoven heeft vanwege de lockdown de deuren moeten sluiten. En daardoor nemen de financiële problemen voor de dierentuin flink toe. Zoo Veldhoven is namelijk een particuliere dierentuin die niet gesteund wordt door instanties of gemeentes. Zij zijn afhankelijk van entreegelden en donateurs. En nu entreegelden niet meer binnen komen, is de toekomst van de dierentuin onzeker. In het ergste geval moet de dierentuin te koop worden gezet.

Het slechte nieuws van Zoo Veldhoven kwam bij de 9-jarige Joshua uit Breda hard binnen. Hij gaat regelmatig met het gezin op bezoek bij de dierentuin in Veldhoven. “We vinden Zoo Veldhoven gewoon enorm leuk”, vertelt zijn moeder Inge. “Het is een heel prettige dierentuin die ruim is opgezet. Je kunt er verschillende dieren voeren, en kinderen kunnen er ook ontzettend leuk spelen. Wij komen er dus graag. Dus Joshua vond het heel erg om te horen dat de dierentuin misschien zou moeten stoppen door de coronacrisis.”

Actie

Joshua besloot meteen iets te willen doen voor de dierentuin. Hij doneerde daarom een bedrag uit zijn eigen spaarpot. Maar dat was voor hem nog niet genoeg. “Hij kwam naar me toe en zei: ‘Ik wil geld gaan inzamelen.’ Toen zijn we samen na gaan denken over op welke manier hij dat wilde doen. Nou maken wij vaker de wijk schoon in de Haagse Beemden, dus het idee om zwerfafval op te ruimen in ruil voor sponsoring was toen snel geboren.”

Joshua belde met een aantal van zijn klasgenootjes om steun te zoeken, en zij wilden hem wel helpen. Vrijdag gaat hij dus samen met Levi, Anne-Fleur en Kim de Haagse Beemden in met prikkers en vuilniszaken. “Ze gaan een ronde lopen van 3,5 kilometer en nemen al het zwerfafval mee. Ze vragen mensen om hun te sponsoren, en op die manier halen ze geld op voor de Zoo.” En dat is al een flink succes. Het viertal haalde samen al zo’n 1000 euro op. Maar als het aan Joshua ligt, wordt dat bedrag nog veel hoger. “De Zoo heeft veel geld nodig om alle dieren te kunnen blijven verzorgen en te kunnen blijven bestaan. Dus we willen zoveel mogelijk geld ophalen!”

Vind jij het leuk om Joshua te steunen met zijn actie, en zo Zoo Veldhoven te helpen? Stuur dan een berichtje naar Inge: 06 16 39 09 52. Laat haar weten hoeveel euro je wil sponsoren, en dan stuurt zij een tikkie. Wil je direct doneren aan de Zoo? Dat kan via deze site: https://www.geef.nl/nl/actie/steunzooveldhoven/donateurs