Peter Selie lanceert nieuwe carnavalstrack: ‘Omdat ik een Ray-Ban!’

BREDA - Stipt om 09.15 uur werden de fans van ‘Peter Selie’ getrakteerd op een nieuwe carnavalstrack. Het nummer ‘Omdat ik een Ray-Ban!’ ging live op YouTube. Het lied is de opvolger van de carnavalskraker Hoemoes dà òk alweer?’. Hiermee scoorde de Bredanaar vorig jaar een grote hit. “Het was nooit mijn plan om een tweede nummer uit te brengen. Maar ik heb vorig jaar zo genoten van alles, dat stoppen niet logisch voelde.”

Carnavalsliefhebbers konden vanmorgen om 09.15 uur hun hart ophalen. Het nieuwe carnavalsnummer van Peter Selie ging namelijk live op YouTube. Dat veel mensen wel een lichtpuntje konden gebruiken in deze tijd, was goed te zien aan de kijkcijfers. Meer dan 200 mensen zaten klaar om als eerste de track te beluisteren.

Beluister hier de nieuwe track van Peter Selie





‘Omdat ik een Ray-Ban!’

We kennen Peter Selie van zijn scherpe en grappige woordspelingen. Ook zijn nieuwe nummer zit er weer vol mee. In de clip is een dansende ree te zien met een zonnebril op. “Omdat ik een Ray-Ban, omdat ik een Ray-Ban. Omdat ik een Ray-Ban, heb ik altijd wel een zonnebrilleke op!” Het nummer duurt zo’n drie minuten en was na een kwartier al meer dan 600 keer beluisterd.

‘Hoemoes dà òk alweer?’

Vorig jaar scoorde Peter Selie, ofwel biologieleraar Bart Stoop, een enorme hit met zijn eerste carnavalsnummer. Op YouTube heeft ‘Hoemoes dà òk alweer?’ meer dan 400.000 weergaven. En op Spotify heeft het nummer ook nog eens zo’n 380.000 streams. “Ja, bizar hoe snel dat allemaal kan gaan”, blikt Bart Stoop terug.

Bijzondere carnaval

Bart brengt het nummer uit in aanloop naar een bijzondere editie van carnaval. Want door de strenge coronamaatregelen is één ding wel duidelijk: Optreden voor een volle kroeg zit er deze carnaval niet in. “Daar baal ik natuurlijk wel van”, geeft Bart eerlijk toe. “Maar de knoop om dit nummer nu uit te brengen heb ik in de zomer al doorgehakt. Op dat moment waren de coronaregels minder scherp, en trad ik af en toe op voor groepen van 30 of 100 mensen. Ik merkte dat ik daar enorm van genoot. Dat mensen 1,5 meter afstand moesten houden deed geen afbreuk aan de sfeer. Ik had er eigenlijk op gehoopt dat zoiets deze carnaval ook wel weer zou kunnen. Maar dat is helaas niet mogelijk.”

Nummer drie?

Of ook ‘Omdat ik een Ray-ban’ een opvolger zal krijgen, weet Bart nog niet. “Ik blijf het gewoon doen zolang ik er plezier aan beleef. Ik hoop natuurlijk wel dat ik volgend jaar weer een nummer uit kan brengen als we weer normaal carnaval kunnen vieren. Maar ik zou bijvoorbeeld niet doorgaan met nummers uitbrengen en op het podium staan als ik merk dat mensen de liedjes niet meer leuk vinden. Daarvoor hou ik teveel van carnaval. Dan sta ik liever zelf gewoon weer met een pilsje in de kroeg.”