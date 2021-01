Avondklok, een vliegverbod en één gast per dag: Dit zijn de strengere coronamaatregelen

BREDA - De kogel is door de kerk. Al langere tijd werd er gesproken over het mogelijk invoeren van een avondklok en dat gaat nu, als het aan Mark Rutte en Hugo de Jonge ligt, definitief gebeuren. Zo vertelde demissionair minister-president Mark Rutte woensdagmiddag tijdens een persconferentie. Als de Tweede Kamer ermee instemt, dan gaat de avondklok waarschijnlijk zaterdag in. Daarnaast geldt er per direct een dringend advies om het aantal gasten thuis te verlagen van twee naar één, en zal er een vliegverbod worden ingevoerd voor risicovolle landen.

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn daarom extra maatregelen nodig om die nieuwe varianten van het virus onder controle te krijgen. Dat maakte demissionair premier Rutte woensdagmiddag bekend tijdens een persconferentie.

Avondklok

De Tweede Kamer moet er nog mee instemmen, maar als dat gebeurt dan zal waarschijnlijk vanaf zaterdag de avondklok in gaan. Het is dan verboden om tussen 20:30 uur ’s avonds en 04:30 uur ’s ochtends buiten te zijn. Met de avondklok wil het kabinet het ontvangen van thuisbezoek en ontmoetingen in groepen tegengaan, en daarmee besmettingen afremmen. Mensen mogen alleen ‘s avonds nog de straat op voor een aantal uitzondering. Dat zijn onder andere om naar het werk te gaan, in geval van een calamiteit, voor mantelzorg en om de hond uit te laten.

Reisbeperkingen en vliegverbod

Voor reizigers uit het buitenland komt er ‘een tweede slot op de deur’, zoals Rutte het omschreef. Zij moeten nu een maximaal 72 uur oude PCR test laten zien, maar daar komt nu ook nog een negatieve sneltest van het moment voor vertrek bij. Ook wordt het vliegverbod uitgebreid. Vanaf zaterdag gaat er een vliegverbod in voor het VK, Zuid-Afrika en alle landen uit Zuid-Amerika, de uitzondering voor zakenreizen vervalt daarbij.

Thuisbezoek

De regels rondom het ontvangen van bezoek thuis worden per direct aangescherpt. Het dringende advies luidt nu: Ontvang slechts één bezoeker per dag. Ook riep Rutte Nederlanders op om vaker ‘s ochtends boodschappen te doen. “Dan is het rustiger in de winkels.”

Uitvaarten

Ook de regels rondom uitvaarten worden aangescherpt. Er mogen straks nog maar 50 in plaats van 100 mensen bij een uitvaart zijn. Die aanscherping geldt vanaf maandag 25 januari.

Waarom strengere regels?

In de persconferentie ging Hugo de Jonge uitgebreid in op waarom strengere regels nodig zijn. Het aantal besmettingen is namelijk aan het afnemen. “De aanscherpingen zijn nodig omdat we zien dat de derde golf op ons afkomt. Van de klassieke coronavariant, is het aantal besmettingen aan het afnemen. Daar zit het reproductiegetal R onder de 1. Maar van de nieuwe variant zit hij op 1,3. Die variant krijgt steeds sneller voet op Nederlandse bodem. De huidige maatregelen zijn niet genoeg om die nieuwe variant eronder te krijgen. Niets is zo verraderlijk als exponentiele groei. We zien aan Engeland en Ierland hoe dramatisch het uit de hand kan lope”, legde hij uit. Daarbij benadrukte De Jonge: “Deze boodschap is somber, maar het perspectief is dat niet. Vaccineren is onze weg uit deze crisis.”