Alwel komt met ‘passende oplossing’ voor misstanden in Bredase studentenflat

BREDA - Tientallen studenten in Breda hebben al bijna twee jaar geen warm water. Meerdere keren zouden zij dit hebben aangegeven bij woningcorporatie Alwel, maar tevergeefs. Nu, twee jaar later en na een uitzending van PowNed, komt de corporatie met een ‘passende oplossing’.

Vorige week bracht PowNed een bezoek aan de Bredase studenten. De jongeren zitten al maanden in de kou, omdat de woningbouwcorporatie nalatig zou zijn geweest. “We zitten al maanden in de kou hier. Ik ben het nu wel een beetje beu”, zegt één van de studenten tegen de PowNed verslaggever. “De douche is lauw of koud en sommige mensen hebben kamperkachels staan om zich een beetje warm te houden.”

De Bredase fractie van VVD maakte zich zorgen over deze zaak en vroeg het college om uitleg. “Vorige week maakte PowNed een item over misstanden in een studentencomplex van woningbouwcorporatie Alwel. Studenten hebben schijnbaar al geruime tijd geen warm water, terwijl ze daar wel voor betalen. Er zijn ook studenten waarbij het water is afgesloten. De Bredase VVD is van mening dat Breda een gastvrije stad moet zijn voor studenten. Er zijn de laatste jaren veel zelfstandige studio’s voor studenten bijgebouwd, waar we trots op zijn. Zo ook deze studio’s. Het is dan ook jammer om te zien dat er op dit moment zo met de studenten wordt omgegaan. Zeker in tijden dat studenten vaak niet veel anders kunnen dan in hun kamer/studio te verblijven. Ook al is het complex in eigendom van een corporatie, wij vragen ons af of het college een rol kan spelen aangezien er goede contacten tussen het college en de corporaties is en het college heldere ambities heeft wat betreft studenten.”

‘Passende oplossing’

Alwel heeft inmiddels laten weten dat het technische probleem is opgelost. “De klachten zijn er niet meer.” Ook krijgen de studenten nog een compensatie voor het ongemak. “Wat die compensatie precies wordt moeten we nog bepalen. De studenten krijgen daar volgende week bericht over.”

Alwel zou in oktober de eerste meldingen hebben binnengekregen over de warmtevoorziening. “Toen hebben we direct contact gelegd met de warmteleverancier.” De capaciteit van de houtgestookte warmtecentrale bleek onvoldoende te zijn.