Morgen is de Bredase Online Klûntocht: Bingo, optredens en opdrachten

BREDA - De Klûntocht is al jaren een begrip in Breda maar ook dit kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. De stichting Bredase Klûntocht laat het hier echter niet bij zitten. Daarom wordt morgen in samenwerking met de Silent Muziekbingo dé Bredase Online Klûntocht gehouden.

Normaal gesproken zou de Klûntocht een verkenning zijn langs de ‘elf Friesche steden’ (en de Frieslandhal) waartoe de verschillende cafés op en rond de Grote Markt voor deze dag omgedoopt zijn. Het coronavirus gooide echter ook hier roet in het eten.

De stichting Bredase Klûntocht en de organisatie van de Silent Muziekbingo komen echter met een alternatief. Zo is er morgen tussen 15:00 uur en 18:30 uur een online variant van de Klûntocht en een muziekbingo. Tijdens deze online festiviteit zijn ook optredens te zien van onder andere Peter Selie, Tommy Lips, SjanSjee, De Dorini’s, Johnny Purple en De Rubberen Schuimboten.

Ludieke klûnkruisje

Normaal gesproken zou er tijdens de Klûntocht ook een klûnkruisje te verdienen zijn door elf stempels bij cafés te verzamelen. Ook hier is natuurlijk over nagedacht. In plaats van het bezoeken van elf cafés is het de bedoeling dat deelnemers elf opdrachten uitvoeren. Op deze manier kunnen zij het ludieke klûnkruisje van dit jaar bemachtigen.