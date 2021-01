Breda gaat de strijd aan tegen overgewicht: Al 32 bedrijven en professionals doen mee

BREDA - Breda moet een gezondere stad worden. Dat is het doel van het preventieakkoord dat vorige week door 32 partijen uit de stad is ondertekend. Die ondertekening vond plaats via een drive-in in Breepark.

“Het belang van werken aan een gezonde omgeving voor inwoners en werknemers wordt door iedereen gezien en gevoeld”, legt wethouder Miriam Haagh uit. “Zeker in deze corona-periode worden een goede weerstand en het maken van gezonde keuzes extra onderstreept. Naast gezond eten, bewegen en bijvoorbeeld water drinken, is goed in je vel zitten en veerkracht belangrijk voor je gezondheid. Daarvoor zijn ook elementen als sociaal contact, zingeving en meedoen aan de maatschappij relevant. Wie goed in zijn vel zit, kan makkelijker gezonde keuzes maken.” Daarom wil Breda er actief aan gaan werken om de stad gezonder te maken. Daarvoor is een samenwerking aangegaan met verschillende organisaties en professionals zoals huisartsen, kinderopvang, bedrijven, jeugdwerkers, zorg en welzijnsorganisaties, sportaanbieders en voedingsdeskundigen.

De betrokken bedrijven en professionals hebben met elkaar gesproken over de manier waarop zij een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde leef- en werkomgeving en het voorkomen en tegengaan van overgewicht. Die gesprekken hebben tot 28 concrete werkafspraken geleid die zijn opgenomen in het preventieakkoord. De afspraken vormen een startpunt van een maatschappelijke samenwerking en beweging richting een gezonder Breda. Ook voor nieuwe partners is er de kans om aan te haken en mee te denken om van Breda een nog gezondere stad te maken. Gemeente Breda en GGD West-Brabant helpen de lokale partners en initiatieven waar nodig bij de uitvoering.

Enkele voorbeelden:

• Optisport en Vitaal Breda gaan samen bekijken of (een deel van) bedrijventerrein de Krogten tot een vitaal bedrijventerrein ontwikkeld kan worden.

• Van Lanschot Bankiers heeft met een Albert Heijn de afspraak gemaakt om medewerkers van de bank een voedingssafari aan te bieden zodat werknemers gezondere keuzes maken.

• Studenten van Avans gaan een onderzoek uitvoeren naar het beweeggedrag van inwoners van de Hoge Vucht. Wat stimuleert mensen om meer te bewegen en wat hebben zij daarvoor nodig?

• Een beweegcoach en fysiotherapeut gaan samen in Brabantpark en Heusdenhout een beweegprogramma ontwikkelen voor senioren in de wijk.

• Studenten Avans gaan het project Stoere Traktaties (een idee van Aartsen Kids Foundation) uitrollen op basisscholen in de Hoge Vucht. Hiermee worden kinderen en hun ouders spelenderwijs bewust gemaakt van het belang van goede voeding en een gezonde levensstijl.

Landelijk preventieakkoord

Landelijk is besloten om roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik aan te pakken. Daartoe is in 2018 een landelijk preventieakkoord gesloten. Al 70 partijen hebben dit landelijk akkoord ondertekend waarin meer dan 200 afspraken staan. Breda heeft dit voorbeeld gevolgd en heeft samen met partners in de stad nu het lokale akkoord gesloten. In het Bredase akkoord staan drie thema’s centraal: ‘gezond oud worden’, ‘gezonde werkvloer ‘gezonde inwoners van Hoge Vucht’. Het Bredaas Lokaal Preventieakkoord sluit aan op andere initiatieven in de stad, de JOGG-aanpak en het Bredaas Sportakkoord. Doordat deze ook gericht zijn op een gezonde leefstijl en waarin ook samen wordt gewerkt met onder andere sport- en beweegaanbieders, onderwijs en zorg werken ze aanvullend en versterkend.