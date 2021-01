Weerbericht Breda: ‘We hebben een guur weekend voor de boeg met lokaal wat natte sneeuw’



BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 22 januari en de komende dagen.

Een lagedrukgebied ligt bij de Noorse kust. Het koufront ervan is in de nacht naar vrijdag gepasseerd met in Breda 13 mm regen. Overdag zitten we even in een adempauze, vanaf de nacht naar zaterdag tot en met maandag passeren er regelmatig buienlijntjes die omheen het eerder genoemde laag circuleren.



Verwachting voor vrijdag

Het is wisselend bewolkt met afwisselend zon en wolkenpartijen. Het is overdag droog. De wind waait matig uit het zuidwesten (3 Beaufort).

De temperaturen lopen vanmiddag op naar ongeveer 5 of 6 graden. Het blijft waterkoud aanvoelen.





Zaterdag 23 januari

Het is wisselend bewolkt, waarbij de bewolking overheerst. Soms is er wat zon. Nu en dan vallen er lokaal buien of buitjes. Vaak met regen, maar lokaal winters getint met wat hagel of natte sneeuw. In de nacht schommelen de minimumtemperaturen rond het vriespunt. Overdag wordt het zo’n 4 graden bij een wind die zwak (2 Beaufort) uit oostelijke richtingen waait.



Zondag 24 januari

Er is niet zo veel verandering vergeleken met zaterdag. In de nacht minima rond het vriespunt. Overdag wisselend bewolkt met kans op lokale winterse buien vergezeld van regen, wat hagel of natte sneeuwvlokken. De westenwind is gemiddeld matig met 3 Beaufort. Het is net als op zaterdag guur bij maximaal 4 graden.



Maandag 25 januari

De wind is naar het zuidwesten gedraaid en blijft matig (3 Beaufort). Het is wisselend bewolkt, maar de zon krijgt toch wel meer ruimte. Een enkele lokale regenbui blijft mogelijk. Na een nacht met opnieuw temperaturen rond het vriespunt, veert het kwik overdag iets op naar 6 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 22 januari 2021

Zon op: 08:32 uur

Zon onder: 17:13 uur

Daglengte: 08:41 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag 51 minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is begonnen.





Zo was het weer donderdag 21 januari 2021

Maximumtemperatuur: 12,3 graden

Minimumtemperatuur: 5,5 graden

Neerslag: 3,5 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 22 januari 2021 om 10:00 uur