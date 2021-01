Bredanaars kunnen de Kontklopper vanaf vandaag online bestellen: ‘Een echt bewaarexemplaar’

BREDA - Traditiegetrouw brengt Stichting Kielegat kort voor carnaval de Kontklopper uit. Voorheen werd deze carnavalskrant gratis breed verspreid in de stad. Helaas zijn er dit jaar minder inkomsten. Daarom kunnen liefhebbers de krant dit jaar voor een symoblisch gedrag van 2,22 euro kopen in de webshop van het Kielegat. De voorverkoop van De Kontklopper is vandaag van start gegaan.

Door minder advertentie-inkomsten en sponsorgelden is het dit jaar niet mogelijk om de Kontklopper gratis te verspreiden. Daarom vraagt Stichting Kielegat een symbolisch bedrag van 2,22 euro voor de krant om zo het carnaval in Breda te kunnen blijven organiseren. Ook liepen door de coronamaatregelen andere plannen in de soep. Zo waren er voornemens om met de Prins en zijn gevolg de wijken in te gaan om de krant op een ludieke manier aan de man te brengen. Dit idee moest echter ook tot volgend jaar geparkeerd worden. Daarom is de krant in de webshop van het Kielegat te koop.

De inhoud is zoals ieder jaar, lekker carnavalesk met het programma, foto’s en natuurlijk de Prins en zijn gevolg. Toch is het krantje volgens Stichting Kielegat dit jaar net even wat specialer. In De Kontklopper staan achtergrondverhalen over de carnavalsgeschiedenis, een column van Klaas Dijkhoff en tips om het thuis gezellig te maken. “Met een bijzondere cover met augmented reality en prachtig vormgegeven op net even ander papier, is de krant een echt bewaarexemplaar van een bijzonder carnavalsjaar.”

Voorverkoop

Prins Arie d’n Irste ontvangt het eerste exemplaar van de krant op zaterdag 6 februari om 11.11. Daarna is de Kontklopper voor heel het Kielegat verkrijgbaar. Wel is het krantje vandaag alvast in de voorverkoop gegaan. Via de webshop van het Kielegat kunnen Bredanaars De Kontklopper bestlelen, waarna deze in het weekend van 6 en 7 februari door een groep vrijwilligers wordt bezorgd. Indien voorradig is de krant op carnavalvrijdag alsnog gratis verkrijgbaar in de Albert Heijn.

Winactie

De eerste 1.111 kopers maken kans op mooie prijzen. Ook ontvangen de vroeg vogels bij aankoop van de Kontklopper een vignet waarmee je kan laten zien dat je het Kielegat steunt. Mocht je nog niet in het bezit zijn van een motto medialle, de kontklopper is vanaf vandaag ook vekrijgbaar in combinatie met de medaille voor 5,55 euro.