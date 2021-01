Na Ginneken Gin ligt nu het NOAD Blond in de winkels: ‘Speciaal bier voor fans’

BREDA - Een speciale club verdient een eigen speciaalbier. Dat was het uitgangspunt voor NOAD bier, ontwikkeld door onder andere Tom Cosijn en Reijer van kasteren. “Los van het feit dat NAC en bier al jaren een graag geziene combinatie is, wilden we graag weer een smaakvol en bijzonder product met een lokale insteek lanceren,” aldus Tom Cosijn van Breda Beverage Company.

De Bredase Beverage Company is vooral bekend van het succesvolle Ginneken Gin. En daarmee hadden Tom Cosijn en Reijer van Kasteren de smaak van het produceren van lokale dranken flink te pakken. Daarom komen ze nu met iets nieuws: Speciaalbier speciaal voor fans van NAC.

Mede-initiatiefnemer Reijer van Kasteren: “Als supporters zijnde willen we ook graag iets terugdoen voor de club. Het NAC Museum steunen leek ons de perfecte match, omdat daar echt de historie en cultuur van deze mooie club bewaard en bewaakt wordt.” Van elk verkocht NOAD blikje wordt daarom 10 cent gedoneerd aan het museum.

Gebrouwen in Breda

NOAD wordt gebrouwen door Brouwerij Frontaal. De microbrouwerij uit Breda staat bekend om haar smaakvolle en bijzondere bieren. “NOAD Blond is een fris en goed doordrinkbaar blond bier van 5,2% alcohol met een karaktervolle smaak, een lichte citrustoon en een klein zoetje. Gebrouwen met de beste ingrediënten waaronder Paarse Heide om het een extra Bredaas tintje te geven.”

Vanaf dit weekend ligt er een nieuw speciaalbiertje bij alle Jumbo vestigingen in Breda.

