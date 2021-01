NAC speelt in Den Bosch voor de derde keer op rij gelijk

BREDA - NAC nam het vanmiddag in een uitwedstrijd op tegen FC Den Bosch. Daarin moesten ze het stellen zonder de eerste twee aanvoerders, Dion Malone en Thom Haye. Beide spelers ontbraken vanwege een blessure. De Bredanaars kwamen zonder dit tweetal voor de derde keer op rij niet verder dan een remise.

De aftrap van FC Den Bosch - NAC vond plaats om 14:00 uur. In de eerste 45 minuten viel er niet veel te genieten. NAC wist weinig te creëren, maar datzelfde gold voor de thuisploeg. Toch kwam FC Den Bosch vlak voor de rust op voorsprong. Romano Postema wist langs Lewis Fiorini en Colin Rösler te komen en maakte zo de 1-0.

Tweede helft

In minuut 59 liet trainer Maurice Steijn Mario Bilate en Huseyin Dogan invallen voor Nick Venema en Kaj de Rooij. Het bleek een goede zet van de coach. Bilate wist even later namelijk de bal goed vast te houden en had vervolgens ook nog een goede steekpass over op Sydney van Hooijdonk. De spits rondde vervolgens koelbloedig af en zette NAC zo weer naast FC Den Bosch.

In de slotfase van de wedstrijd waren er nog grote kansen voor Van Hooijdonk en El Allouchi. Beide heren troffen echter geen doel en dus bleef de score op 1-1 steken.