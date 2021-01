Vanavond gaat de avondklok in: Dit zijn de regels

BREDA - In heel Nederland geldt vanaf vandaag een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends blijf je binnen. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. De avondklok moet ervoor zorgen dat minder mensen elkaar ontmoeten en bij elkaar op bezoek gaan om zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Een tijd lang werd er voor gevreesd en uiteindelijk besloot de regering dat het toch noodzakelijk was: de avondklok. Vandaag gaat deze avondklok in. Wat betekend dat je zonder geldige reden niet op straat mag zijn van 21:00 uur ‘s avonds tot en met 04:30 uur ‘s ochtends. De avondklok zal in ieder geval tot en met 10 februari (04:30 uur) van kracht zijn. Zonder geldige reden op straat zijn kan een boete van 95 euro betekenen.

Uitzonderingen

Wanneer je toch op straat bent, moet daar een geldige reden voor zijn. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld; een noodsituatie, iemand die direct medische hulp nodig heeft of het uitlaten van een (aangelijnde) hond (door één persoon). Ook worden mensen vrijgesteld van de avondklok bij onder andere een uitvaart of voor werkzaamheden. In dit geval moeten zij wel een verklaring kunnen overleggen.

Agenten, opsporingsambtenaren, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk overigens geen formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

De volledig lijst met uitzonderingen (en eventueel benodigde formulieren) zijn hier te vinden.