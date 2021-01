Drie auto’s in brand op de Calandstraat, twee volledig uitgebrand

BREDA - Drie auto’s hebben vannacht in brand gestaan. Deze brandjes vonden plaats op de Calandstraat. Twee van de voertuigen liepen fikse schade op.

Drie auto’s hebben vannacht in brand gestaan op de Calandstraat. Het drietal voertuigen stond geparkeerd op de parkeerplaatsen bij een flat. Twee auto’s gingen geheel verloren door de brand. Een andere die dichtbij stond geparkeerd hield er een gesmolten bumper en koplamp aan over.

Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, een mogelijke brandstichting word niet uitgesloten. De auto’s zullen in de loop van de zaterdag worden getakeld.