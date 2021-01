Uitgestorven straten en politie met oranje zwaailicht: dit was de eerste nacht met de avondklok

BREDA - Het was bijna nog nooit zó stil in de Bredase straten. Slechts de politie en het licht van de lantaarnpalen vullen de straten tijdens deze donkere nacht. Bekijk hier hoe de Parel van het Zuiden er uit zag tijdens de eerste nacht met de avondklok.

De straten stromen beetje bij beetje leeg. Slechts een enkeling rijdt nog over straat, samen met de politie, die oranje licht voert om aan te geven dat het tijd is om naar binnen te gaan. Zo begon zaterdagavond om 21.00 uur de eerste nacht met de avondklok. Tot en met 10 februari moeten alle Bredanaars tussen 21.00 en 04.30 uur binnen blijven.

Op straat zijn is verboden, tenzij je een geldige reden hebt. Zonder geldige reden op straat zijn kan een boete van 95 euro betekenen. Geldige redenen zijn onder andere een noodsituatie of het uitlaten van een (aangelijnde) hond (door één persoon). Ook mag je op straat zijn als je naar een uitvaart gaat of voor andere werkzaamheden, maar dan moet je wel een verklaring kunnen overleggen.

Agenten, opsporingsambtenaren, brandweer- en ambulancemedewerkers hoeven voor hun werk overigens geen formulieren bij zich te hebben. Ditzelfde geldt voor treinmachinisten, conducteurs, metro- en trambestuurders en buschauffeurs, taxichauffeurs, vliegtuigcrew en passagiersscheepvaartbemanning.

De volledig lijst met uitzonderingen (en eventueel benodigde formulieren) zijn hier te vinden.