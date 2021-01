Weerbericht Breda: ‘Komende dagen geen winterweer, eerder herfstachtig’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 25 januari en de komende dagen.



Een hogedrukgebied boven de Golf van Biskaje heeft vanmiddag tijdelijk enige positieve invloed op onze omgeving. Op de Noordzee ligt een klein lagedrukgebiedje met een kerndruk van 995 hectoPascal (hPa). Dit lagedrukgebiedje doet de buiigheid toenemen.



Verwachting voor maandag

Het is maandagochtend flink opgeklaard. Een sneeuwzone is naar Duitsland weggetrokken. Lokaal is het een beetje wit geworden zoals in Zundert, Oud-Gastel, Halsteren en Bergen op Zoom. In Breda bleef het voor de tweede opeenvolgende dag groen. Gladheid zal later vanochtend verdwijnen als de temperatuur van rond het vriespunt opklimt naar 5 graden in West-Brabant tot 3 of 4 graden in oostelijk Brabant. De zon zal overheersen en het blijft meestal droog. Hoewel in het westen van de regio in de middag in westelijk Brabant kans op een lokaal licht regenbuitje. De wind waait zwak tot matig uit westen tot noordwesten met 2 of 3 Beaufort.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag

In de loop van maandagavond neemt de bewolking toe en drijven er winterse buien vanaf de Noordzee Brabant in. Voornamelijk in het tweede deel van de avond en nacht zal dit zijn. In het westen van de regio voornamelijk regen- en hagelbuitjes, meer naar het oosten in Brabant neemt de kans op natte sneeuw tijdens de buien toe. Minima rond het vriespunt. Overdag is het dan redelijk weer. Dat betekent de zon is er bij, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog. Het is de gunstige invloed van een uitlopertje van een hogedrukgebied over Frankrijk. De wind waait matig met 3 of 4 Beaufort uit het zuidwesten. De middagtemperaturen reiken naar 6 of 7 graden.



Woensdag

Er stroomt geleidelijk zachtere lucht naar Brabant. In de loop van dinsdag later op de middag en in de avond neemt de bewolking toe. Later op de avond en in de nacht volgt regen. Overdag blijft het bewolkt met soms lichte regen of motregen. De wind blaast zwak uit het zuidwesten (2 Beaufort). Temperaturen oplopend naar 8 of 9 graden.



Donderdag

In de nacht van woensdag op donderdag gaat het behoorlijk regenen en waaien. Overdag trekt de regen weg. Er blijven vrij veel wolken, met lokaal nog wel kans op een bui of een zonnige knipoog. De zuidwestenwind is gemiddeld vrij krachtig, 5 Beaufort, met rukwinden tot 65 km/u. De temperatuur glipt weer in de dubbele cijfers: 10 of 11 graden.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor maandag 25 januari 2021

Zon op: 08:28 uur

Zon onder: 17:18 uur

Daglengte: 08:40 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag een eerste uur daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is duidelijk begonnen.





Zo was het weer zondag 24 januari 2021

Maximumtemperatuur: 4,1 graden

Minimumtemperatuur: 0,6 graden

Neerslag: 7,8 mm regen en natte sneeuw

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld zondag 24 januari 2021 om 10:00 uur