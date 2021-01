Taakstraf en rijontzegging voor veroorzaker (82) dodelijk verkeersongeval Backer en Ruebweg

BREDA - De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft vandaag een 82-jarige automobilist uit Ulvenhout veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een rijontzegging van 2 jaar. De man veroorzaakte het zeer ernstige verkeersongeval bij de afrit van de A16 op de Backer en Ruebweg waarbij twee vrouwen om het leven kwamen.

Op 10 december 2018 reed de man uit Ulvenhout op de A16. Door een onbekende reden raakte hij de macht over het stuur kwijt, waardoor hij aan beide zijden van de snelweg de vangrail raakte. Vervolgens knalde zijn voertuig bij de afrit met een zeer hoge snelheid op een stilstaande auto. Die auto vloog daardoor in brand. De twee vrouwen die in de auto zaten, overleden.

Black-out

Op de vraag hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren, is tijdens de behandeling van deze zaak geen antwoord gekomen. Volgens de 82-jarige bestuurder is hij een hartpatiënt en heeft hij mogelijk een black-out gehad. Echter, dit kon niet nader worden onderzocht omdat de man geen toestemming gaf zijn medische gegevens in te zien. Dit wordt hem door de rechtbank kwalijk genomen, nu daarmee onderzoek naar de oorzaak feitelijk onmogelijk is gemaakt.

Aanmerkelijke schuld

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank vooropgesteld dat verdachte niet de opzet had om dit ongeval te veroorzaken. Hij heeft echter wel schuld aan de dood van twee vrouwen. De nabestaanden van de vrouwen zijn achtergebleven met een enorm verdriet en pijn. De rechtbank heeft gekeken naar een passende straf. Hierbij is rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de man, zoals zijn blanco strafblad, zijn hoge leeftijd en de gevolgen die het ongeval voor hem heeft gehad.

Rijbewijs

Hoewel de man sinds het ongeluk geen auto meer durft te rijden en hij zijn rijbewijs heeft ingeleverd, heeft de rechtbank een rijontzegging van twee jaar opgelegd. De rechtbank vindt het van belang dat de man, voor het geval hij terugkomt op zijn besluit om zijn rijbewijs in te leveren, niet opnieuw als bestuurder aan het verkeer gaat deelnemen.