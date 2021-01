17-jarige Bredanaar krijgt maximale straf voor doodsteken Megan (15)

BREDA - De 17-jarige jongen die in augustus 2019 Megan (15) doodstak moet 2 jaar de cel in. Dat maakte de rechtbank vanmiddag bekend. Ook kreeg hij jeugdtbs opgelegd.

De rechter deed vandaag uitspraak in de zaak rondom de dood van de 15-jarige Megan. Zij werd op 19 augustus 2019 doodgestoken in een woning aan de Bilderdijkstraat. De rechtbank acht bewezen verklaard dat 17-jarige verdachte Megan van het leven heeft beroofd. Gezien de ernst van de zaak legt de rechtbank de maximale straf op.

Noodweer

De verdachte heeft eerder verklaard dat hij uit noodweer zou hebben gehandeld. Maar dat verweer klopt volgens de rechtbank niet. "Jouw verklaring dat je altijd een mes bij je droeg, klopt niet. Je had een mes van 23 centimeter bij je die niet inklapbaar is. Ook verklaren vrienden dat ze je nooit met een mes hebben gezien", aldus de rechtbank. "Daarnaast is er een notitie in je telefoon gevonden waarin staat dat je je mes niet moest vergeten."

Ook de verwondingen die bij verdachte werden geconstateerd duiden volgens de rechtbank niet op noodweer. "Megan had 35 steekwonden. Daar heb je nooit een goede verklaring voor gegeven. Jouw verklaring dat jij als eerst werd aangevallen door Megan kon niet worden bevestigd door technisch onderzoek."

Bij uitspraak die gestreamd wordt over dood minderjarige Megan in Breda. Bijzonder uitspraak in jeugdzaak die gestreamd wordt maar wel logisch gezien de gigantische belangstelling en commotie die de zaak veroorzaakt heeft.— Richard Korver (@jeadvocaat) January 27, 2021

Strafmaat

De rechtbank vindt het feit dat gepleegd is zeer ernstig. "Megan zou op 19 augustus 20919 beginnen met eerste schooldag na vakantie. Een nieuw schooljaar, met nieuwe kansen. Een jonge meid met een mooie toekomst voor zich. Maar die toekomst is haar ontnomen door een jongen die ze vertrouwde. Haar eerste echte grote liefde", verklaart de rechtbank. "De dood van Megan heeft bij de nabestaanden groot en onomkeerbaar leed veroorzaakt. Haar dood heeft in breda kring een enorme shock ter wegen gebracht." Dat rekent de rechtbank de verdachte zeer zwaar aan.

Schadevergoeding: de rechtbank stelt voorop dat het overlijden van Megan een enorme shock moet zijn geweest voor alle betrokkenen. "Dit leed kan op geen enkele wijze worden gecompenseerd." De rechtbank wijst beide schadevorderingen van de ouders dan ook voor het overgrote deel toe. Dit betekent dat de moeder van Megan 56.117,65 euro schadevergoeding krijgt en haar vader 53.593,17 euro.

Straf: verdachte heeft veertien weken intern verbleven bij Teylingereind. Dit is een justitiële jeugdinrichting voor jongens tussen de 12 en 24 jaar. Verdachte is hier geobserveerd en heeft gesprekken gehad met psychologen en een psychiater. "Wij nemen de conclusies van de deskundigen over", aldus de rechtbank. "Bij verdachte is sprake van forse psychische problematiek. Hij moet daarom ook als verminderd toerekeningsvatbaar worden gezien." De rechtbank acht een langdurige behandeling in kader van PIJ (jeugdtbs) dan ook passend en noodzakelijk. "Er is geen mogelijkheid voor een PIJ-maatregel in voorwaardelijke vorm. Het risico op toekomstig gewelddadig gedrag wordt hoog ingeschat. Het is dan ook passend en geboden om naast de PIJ-maatregel de maximale jeugddetentie van twee jaar voorwaardelijk op te leggen." Dit is met aftrek van het voorarrest.

Eis van OM

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant eiste 13 januari twee jaar jeugddetentie en een PIJ-maatregel tegen de 17-jarige verdachte. Het OM acht namelijk bewezen dat hij op 19 augustus 2019 het 15-jarig meisje heeft gedood.

Steekpartij

Op 19 augustus 2019 werd Megan zwaargewond in een woning aan de Bilderdijkstraat, waar zij samen met haar moeder woonde, aangetroffen. Ze werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Een 16-jarige jongen kon kort daarna elders in Breda worden aangehouden. Hij had zichzelf gemeld. Later bleek de fatale steekpartij te hebben plaatsgevonden in de ‘relationele sfeer’.