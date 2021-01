Politie houdt oproepen op social media in de gaten, ‘demonstratie’ in Hoge Vucht blijft rustig

BREDA - De politie houdt sociale media nauwlettend in de gaten om oproepen tot rellen te ondervangen. Zo werd vanmiddag online een oproep gevonden waarbij de organisator schreef dat er om 15.00 uur een protest zou worden gehouden bij de Hoge Vucht. De politie ging ter plaatse om de situatie in de gaten te houden.

‘Demonstratie Breda. 25 januari bij de parkeerplaats bij winkelcentrum de Hoge Vucht. Om 15.00 uur. Neem je scooter/ auto mee. Lopend is ook goed. DEEL DIT MASSAAL’. Dat is de tekst van de opruiende oproep die vanmiddag rond ging op sociale media. De politie was daarom rond 15.00 uur bij het winkelcentrum in de wijk om de situatie in de gaten te houden. Het bleef er rustig: een demonstratie bleef uit.

De politie neemt dergelijke berichten op sociale media uiterst serieus. Ook aan de rellen die in de nacht van zondag op maandag plaatsvonden in Tuinzigt gingen dergelijke oproepen op sociale media vooraf. “Wij monitoren social media. Waar mogelijk houden we stopgesprekken met initiatiefnemers van dergelijke opruiende posts”, laat Pierre-Ine Mattheussens, woordvoerder van de politie, weten. Ook voor vanavond zijn er op sociale media oproepen voor rellen en protesten in Tuinzigt te vinden. De politie bereidt zich dan ook voor om in te grijpen wanneer dat nodig is. “Wij zijn voorbereid en zijn aanwezig waar nodig”, aldus Mattheussens.

Meldingen

De politie roept mensen die tips hebben over opruiende boodschappen op sociale media op om zich te melden. Doordat veel mensen hier gehoor aan geven, is er voor het telefoonnummer van de politie een wachtrij ontstaan. Het doorgeven van een melding kan daarom het beste online. Dat kan via deze link: https://www.politie.nl/algemeen/meldingen-over-rellen.html?sid=11395ea1-3216-40d8-92cf-df81181888bf

Aanhoudingen

De politie heeft vandaag al een 35-jarige man uit Bavel aangehouden voor het verspreiden van opruiende oproepen tot rellen op sociale media. Burgemeester Depla liet vanochtend al weten dat hij de schade van de rellen wil verhalen op de organisatoren.