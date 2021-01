Relatief rustige nacht in Breda, drie aanhoudingen

BREDA - Het is in de nacht van maandag op dinsdag relatief rustig gebleven in Breda. Dat stelt burgemeester Paul Depla. In andere steden zoals Den Bosch en Rotterdam liepen 'protesten' wel uit de hand. Depla noemt het 'onacceptabel en onbegrijpelijk'.

De gemeente Breda nam gisteren forse maatregelen om grote ongeregeldheden tegen te gaan. In meerdere wijken gold een noodverordening en de Hoge Vucht werd aangewezen als veiligheidsrisico gebied. Mede daardoor verliep de nacht in Breda relatief rustig. De politie hield wel drie mensen aan voor opruiing. "In Breda is het zo goed als rustig gebleven. Dankzij de inzet van alle hulpdiensten", aldus de burgemeester.

In andere Nederlandse steden liep de situatie wel uit de hand. Zo werden in Den Bosch meerdere winkels geplunderd, en keerde een groep mensen zich in Rotterdam tegen de aanwezige agenten. Ze gooiden onder andere stenen en vuurwerk. Burgemeester Depla reageert geschokt op de gewelddadige 'protesten' in die steden. "Vreselijke beelden in steden als Den Bosch en Rotterdam. Onbegrijpelijk dat dit ondernemers, bewoners en agenten wordt aangedaan."