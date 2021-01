Grens met België opnieuw dicht: Niet meer wandelen of winkelen over de grens

BREDA - De grens tussen Nederland en België gaat vanaf morgen dicht. Er geldt dan in België een verbod op recreatief-toeristische reizen van en naar het land. Alleen essentiële reizen zijn toegelaten. Het verbod geldt tot en met maandag 1 maart 2021.

Toeristische reizen naar een zogenaamde ‘rode zone’ werden al geruime tijd ten sterkste afgeraden bij onze zuiderburen, maar vanaf morgen geldt er echt een verbod op dit soort reizen. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een zogenaamde verklaring op eer. Ondersteund met de nodige documenten moeten mensen kunnen aantonen dat ze daadwerkelijk een essentiële reis maken. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld mensen die over de grens werken of noodzakelijke gezinshereniging. Een bakje koffie doen over de grens is dus niet essentieel, maar mantelzorg verlenen mag wel.

Voor Bredanaars betekent het nieuwe verbod dat voor je plezier naar België gaan vanaf 27 januari niet meer toegestaan is. Zo is funshoppen en even een fiets- of wandeltocht maken over Belgisch grondgebied is niet meer toegestaan. De Belgische overheid geeft aan onregelmatige controles aan de grens uit te voeren.

De maatregelen werken overigens twee kanten uit. De Belgen mogen vanaf morgen ook niet meer naar Nederland reizen.