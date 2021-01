Geen lockdown maar lock-up: Eigenaren Krisje aan de Haven sluiten zich 96 uur op tijdens carnaval

BREDA - Goed nieuws voor carnavalsliefhebbers. Ondanks dat een normale carnaval dit jaar er niet in zit, laat danscafé Krisje aan de Haven het niet zomaar voorbij gaan. De eigenaren gaan 96 uur lang carnavalsmuziek live streamen met allerlei ludieke acties om geld in te zamelen voor startende horeca ondernemers in Breda.

Een combinatie van Big Brother en het Glazenhuis, maar dan gewoon bij Krisje aan de Haven. Dat is het plan van de eigenaren van het danscafé. Tijdens carnaval sluiten ze zich 96 uur lang, van vrijdag 12 februari tot en met 16 februari, op en zullen zij non-stop live zijn met carnavalsmuziek. “Dit is toch wel het leukste nieuws wat je vandaag gehoord hebt hè”, zegt eigenaar Christian tegen de dj’s van Radio538.

Met de bijzondere lock-up wil Krisje aan de Haven geld op halen voor het goede doel, namelijk startende horecaondernemers uit Breda die geen steun van de overheid krijgen. Dat geld wil het café ophalen met ludieke acties, zoals de Bredase versie van de masked singer, kraak de kluis, ochtendgymnastiek met ‘Cora zo gek als een comman’deur’ en nog veel meer. Alle acties gebeuren volgens de regels van het RIVM en de gemeente. Ook kunnen luisteraars verzoekjes doen voor een kleine bijdrage. Toch is er ook een kleine tegenvaller. “We mogen niks drinken, dus dit wordt m’n eerste carnaval in 37 jaar dat ik geen pilsje in m’n handen heb”, legt de enthousiaste eigenaar uit op Radio538. “Dus ja hoe gaan we er doorheen? We laten het maar op ons afkomen.”

De radio-dj’s vragen aan Christian of hij niet bang is om al na drie keer 24 uur de carnavalsmuziek beu te zijn. “Nee, natuurlijk niet, carnaval kan niet lang genoeg duren”, reageert hij verontwaardigd. “Het is jammer dat carnaval maar een paar dagen duurt. Eigenlijk moeten ze gewoon een keer een maand lang carnaval organiseren. Ik zie dat wel zitten als we straks weer open mogen.” Daarop wensen de dj’s hem veel plezier met de opsluiting. “Succes de komende 93 uur zonder alcohol want de eerste drie kom je wel door denk ik”, aldus dj’s Coen en Sander.

De livestream is vanaf 12 februari 20.00 uur te volgen via de Facebookpagina van Krisje aan de Haven en via het YouTubekanaal. Op de facebookpagina worden ook dagelijks nieuwe sponsoren en acties bekend gemaakt.