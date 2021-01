Groen licht voor testvoorstelling van Guido Weijers

BREDA - De kogel is door de kerk. De testvoorstelling van Guido Weijers kan in februari tóch doorgaan. Op 20 februari staat de Bredanaar in Utrecht voor een zaal gevuld met 500 mensen. “Met alle testen die we die dag uitvoeren willen we inzichten verkrijgen om snel weer ‘meer’ te mogen in alle theaters”, legt Weijers uit.

Meten is weten. Dat is het motto van de Bredase cabaretier Guido Weijers. Hij pleit al lange tijd voor het organiseren van testevenementen, waaruit meer informatie kan worden gehaald over hoe evenementen op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Eigenlijk zou Weijers in januari al zo’n evenement houden, maar dat werd afgelast. Vandaag is duidelijk geworden dat Weijers toch groen licht krijgt voor een voorstelling.

Op 20 februari staat Weijers voor een publiek van 500 personen in het Beatrix Theater in Utrecht. Hij geeft die dag geen cabaretvoorstelling, maar een masterclass geluk. “Met alle testen die we die dag uitvoeren willen we inzichten verkrijgen om snel weer ‘meer’ te mogen in alle theaters. Wil je er bij zijn? Dan help je de hele evenementenbranche enorm”, laat Weijers op zijn Facebookpagina weten.

Meedoen kost je wel wat tijd. Je moet onder andere een app downloaden voor de tickets en getest worden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Eindhoven. “Het kost dus wel wat tijd en moeite, maar het is nu de enige mogelijkheid om met 500 mensen samen te zijn en zo snel mogelijk weer terug naar oude situaties terug te keren. Jij bent bij een historisch moment”, aldus Weijers.

Tickets zijn nog te koop.

Proefevenementen

De voorstelling van Weijers is één van de acht goedkeurde testevenementen. Naast de voorstelling van Weijers gaat het onder andere om voetbalwedstrijden met publiek en liveconcerten.