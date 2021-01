Man uit Bavel (35) morgen al voor de rechter voor opruiing

BREDA - Vijf meerderjarige verdachten morgenmiddag terecht op de snelrechtzittingen in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Zij moeten zich verantwoorden voor het online plaatsen van opruiende teksten. Eén van hen is de 35-jarige man uit Bavel die zondag mensen opriep om de straat om te gaan in protest tegen de avondklok.

Afgelopen zondag werd een man uit Bavel van 35 jaar aangehouden voor opruiing. Hij riep via Facebook mensen op die tegen de avondklok zijn te verzamelen op een locatie in Breda. Hij werd gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en moet zich mogen verantwoorden voor de Bredase snelrechter.

De man is één van de vijf meerderjarige verdachten die voor de snelrechter moet verschijnen. Ook vier mannen uit Goes moeten morgen voor de rechter verschijnen. Zij plaatsten onder andere berichten als ‘laten we ff viraal gaan boys’ en ‘krr herres morgen avond in Goes’ op sociale media.