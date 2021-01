Avond verloopt rustig in Breda: ‘Hopelijk toon gezet voor komende dagen’

BREDA - Tijdens de derde avond en nacht rond de ‘avondklok-rellen’ is het relatief rustig gebleven in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Op het eind van de avond stond de teller op zes aanhoudingen voor het gehele gebied, laat de politie weten. In Breda waren het vooral groepen mensen met goede intenties die de politie aantrof.