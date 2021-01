Eerste profcontract voor Van de Merbel (18) bij NAC, club neemt afscheid van Javier Noblejas

BREDA - De De 18-jarige doelman Pepijn van de Merbel uit Oud-Gastel zette dinsdag een krabbel onder zijn eerste profcontract. Dit contract verbindt hem tot de zomer van 2024 aan de Parel van het Zuiden. Die zelfde dag maakte de club bekend dat het contract van linksback Javier Noblejas per direct wordt ontbonden.

Pepijn van de Merbel traint al een aantal maanden mee met de selectie van het eerste elftal en zal dit ook blijven doen. De speler uit eigen regio zal vanaf het nieuwe seizoen fungeren als derde keeper bij de Parel van het Zuiden.

Pepijn zette zijn eerste stappen op een voetbalveld in zijn geboorteplaats; Oud-Gastel bij SC Gastel. Op tienjarige leeftijd werd hij gescout voor de regionale jeugdopleiding Willem II/RKC. Bij het uiteengaan van de gezamenlijk opleiding, ging RKC een samenwerking aan met FC Den Bosch onder de naam: Brabant United. Nadat ook deze opleiding opsplitste Via FC Den Bosch kwam Pepijn in 2018 uiteindelijk bij de Parel van het Zuiden terecht. Nu, twee jaar later, zet hij een handtekening onder zijn eerste contract.

Pepijn van de Merbel is uiteraard erg blij met zijn eerste contract: “Het voelt heel erg fijn om mijn eerste contract te hebben getekend. Hier heb ik uiteindelijk al die jaren keihard voor gewerkt. Ik volg NAC al sinds jaar en dag, dat maakt het voor mij extra bijzonder om hier te tekenen. “

Keeperstrainer Gabor Babos is blij dat de jeugdexponent heeft getekend: “Pepijn heeft de afgelopen periode een erg goede ontwikkeling doorgemaakt. De laatste maanden trainde hij al volledig mee met het eerste elftal en hij heeft een prima indruk achtergelaten. Daarnaast ben ik heel blij dat er weer een keeper vanuit de NAC Jeugdopleiding doorkomt. Hij zet hiermee een goede stap in de richting van het eerste elftal en vanaf aankomende seizoen zal hij als derde keeper fungeren, achter Nick en Roy.”

Noblejas

Dezelfde dag maakte NAC ook bekend dat linksback Javier Noblejas en de club in goed overleg hebben besloten uit elkaar te gaan. Het contract van de speler wordt per direct ontbonden. Javier kwam in de zomer van 2019 over van het Spaanse Sporting Gijón. In zijn eerste seizoen kwam hij tot twintig wedstrijden, waarin hij eenmaal scoorde in het bekertoernooi. In deze beginperiode bij NAC, was hij onbetwiste basisspeler. Door diverse blessures kwam hier na twaalf speelrondes een einde aan.

Ook dit seizoen moest de Spanjaard de eerste vier speelrondes aan zich voorbij laten gaan. Hierdoor kwam hij dit seizoen slechts tot vijf optredens, waarin hij tweemaal in de basis startte. Daarom is nu besloten dat het beter is om per direct afscheid van elkaar te nemen. Javier zal aan het einde van deze week terugkeren naar zijn thuisland Spanje.