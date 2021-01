Dringende waarschuwing van GGD West-Brabant: ‘Wij vaccineren geen ouderen aan huis’

BREDA - De GGD West-Brabant waarschuwt voor mensen die zich voordoen als medewerkers van de GGD en langs de deur gaan bij ouderen. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis, maar dat klopt niet. De GGD vaccineert nooit aan huis.

De GGD West-Brabant heeft berichten ontvangen dat ouderen in de regio worden gebeld door mensen die zich voordoen als werknemers van de GGD. “Ook hebben we geluiden gehoord dat er mensen namens de GGD ineens aan de deur staan bij ouderen. Deze mensen willen een afspraak maken voor een coronavaccinatie bij de mensen aan huis. Dit klopt niet”, waarschuwt de GGD. De GGD neemt geen contact op met ouderen over het vaccineren en komt ook niet bij mensen thuis om te vaccineren.

Uitnodiging

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze week een uitnodiging voor de coronavaccinatie. Huisartsen nemen persoonlijk contact op met de 90-plussers in hun praktijk. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 jaar krijgen een uitnodiging per post van het RIVM. Mobiele ouderen moeten zelf bellen met een landelijk nummer om een afspraak te maken. Zij worden gevaccineerd op een van de vaccinatielocaties van GGD West-Brabant. Niet-mobiele ouderen worden door de huisarts gevaccineerd zodra dit kan.

GGD West-Brabant heeft de huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op de oplichtingspraktijken.