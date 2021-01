Twee op de vijf Brabanders gebruiken buurtapp, maar onderlinge irritatie komt veel voor

BREDA - Twee op de vijf Brabanders gebruiken een buurtapp. Dat blijkt uit onderzoek naar gebruik van buurtapps door Motivaction in opdracht van VPNGids.nl. Toch ervaart niet iedereen dat als een succes. De apps veroorzaken vaak onderlinge irritatie.

Niet iedereen ervaart een buurtapp als een succes. Zo ergert 34,6 procent van de Brabantse gebruikers zich wel eens aan berichten van hun buren. Op landelijk niveau is het percentage dat geïrriteerd raakt hoger, namelijk 40,4 procent. 11,2 procent van de Brabanders ziet zelfs wel eens burenruzies in hun app ontstaan.

Misdaad



Toch blijkt het gebruik van buurtapps nuttig. Eén op de drie Nederlandse buurtappgebruikers heeft wel eens meegemaakt dat een misdaad voorkomen of opgelost werd met behulp van de buurtapp (34,2 procent). Ook hangt een afname in inbraken in de periode van 2015 en 2019 samen met het gebruik van buurtpreventiegroepen.

Met name in gemeenten waar een sterke afname in de inbraakcijfers werd gemeten per 10.000 inwoners worden veel buurtpreventiegroepen gebruikt. In die gemeenten worden namelijk relatief gezien twee keer zoveel buurtpreventiegroepen gebruikt als in andere gemeenten.