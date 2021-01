Leerlingen zetten meneer Joost in het zonnetje: ‘Dit is onbetaalbaar’

BREDA - Een bijzonder moment vanochtend voor meneer Joost van basisschool De Spoorzoeker. Hij werd namelijk door een aantal van zijn leerlingen verrast met een mooi kunstwerk. “Hij heeft dit echt verdiend.”

Vanochtend vroeg verzamelde een klein groepje leerlingen zich bij het Veeveld in de Belcrum. Vanaf daar liepen zij gezamenlijk richting hun basisschool De Spoorzoeker. Daar verrasten zij meneer Joost met een zelfgemaakt kunstwerk. De leerlingen willen de meester bedanken voor zijn goede ondersteuning en leuke lessen. “Meneer Joost begrijpt mij echt”, zegt één van de leerlingen. Hij heeft autisme en is heel blij met de extra aandacht die hij van de meester krijgt. “De meester is grappig, maar vooral heel lief”, zegt een andere leerling.

Ook de ouders zijn erg gecharmeerd van Joost. “Ondanks deze moeilijke periode met online lessen, probeert hij er écht iets van te maken”, vertelt Hanneke, één van de ouders. “Iedere ochtend is er een koffiemomentje waarbij Joost met de leerlingen kletst over van alles en nog wat. Ook geeft hij zogeheten ‘energizers’. “Dat is even een moment van beweging. De kids moeten dan bijvoorbeeld zo snel mogelijk een stuk fruit, iets roods of iets uit de keuken pakken. We willen op deze manier ook als ouders laten zien dat we Joost erg waarderen.”

‘Dit is onbetaalbaar’

Meneer Joost had de verrassing totaal niet aan zien komen. “Dit had ik niet verwacht, maar ik ben echt heel blij”, zegt hij. “Ik had natuurlijk liever gewoon les gehad, maar dit doet me heel goed.” De Bredase leraar mist zijn leerlingen ontzettend. “Ik heb voor dit vak gekozen, omdat ik fijn vind om in contact te zijn met kinderen. Dat is nu een stuk minder en dat vind ik echt heel jammer.” Ondanks de sluiting van de scholen probeert Joost er toch het beste van te maken. “Ik probeer het contact zo goed mogelijk te onderhouden door allerlei leuke dingen te doen tijdens de online lessen en door af en toe bij de kinderen thuis langs te gaan. Even een nieuw schrift brengen of een kort praatje maken. Dat vind ik belangrijk.”

Joost spreekt ook met veel lof over de ouders. “Volgens mij ligt momenteel de grootste uitdaging bij hen”, zegt hij. “Zij hebben nu een dubbele pet op; die van ouder en leerkracht.”

Toch maakt Joost zich wel een beetje zorgen. “De kids missen de sociale contacten en het samenzijn. Dat is online niet echt op te lossen. Daarnaast lopen zij ook achterstanden op. Die moeten we gaan repareren”, zegt hij. “Maar ik ben heel trots op hoe de kinderen zich door deze tijd heen slaan. Ik hoop ze snel weer in de klas te zien.”