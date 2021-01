Amphia start vandaag met geven van tweede prik coronavaccinatie

BREDA - Het zorgpersoneel van Amphia dat in de directe Covid-zorg werkt krijgt vanaf vandaag de tweede prik. In totaal heeft Amphia in de eerste vaccinatieronde ruim 860 vaccinaties gezet.

Vandaag is het precies drie weken geleden dat Amphia ziekenhuis startte met het vaccineren van het zorgpersoneel dat in de Covid-zorg werkte. Op donderdag 7 januari was het longarts Simone van der Sar die om 7.30 uur ‘s ochtends de eerste vaccinatie kreeg. Meteen daarna volgde een groot deel van het zorgpersoneel dat in de eerste vaccinatiegroep valt.

In totaal zijn er in Amphia ruim 860 vaccinaties gezet in de eerste ronde. Het gaat dan om personeel van de Spoedeisende Hulp, de Intensive care en de Cohort-afdeling. Vandaag en vrijdag krijgt het personeel dat de eerste prik met het vaccin heeft ontvangen ook de tweede prik. Na zeven dagen zullen zij dan voor 95 procent beschermd zijn tegen het coronavirus.

Vaccinaties

Wil je meer weten over hoe het vaccineren in zijn werk gaat? Of wil je weten wanneer je aan de beurt bent? Ga voor informatie over het coronavaccin naar https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronavaccinatie