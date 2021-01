Oplettende kinderen redden katje dat klem zit onder motorkap

BREDA - Vier oplettende kinderen hebben woensdagavond een goede daad verricht in de Heuvel. Zij hoorden een katje miauwen van onder een motorkap van een auto. De dierenambulance en brandweer kwamen ter plaatse om het diertje te bevrijden.

Rond 19.00 uur vanavond hoorden Sendjeno, Senna, Maeluna en Jano ineens een katje miauwen in de Maarten de Vriesstraat. Toen de kinderen probeerden te ontdekken waar het geluid vandaan kwam, bleek dat het gemauw uit een auto kwam. Onder de motorkap zat een katje vast.

De dierenambulance kwam ter plaatse, en zij schakelden de brandweer in. Uiteindelijk lukte het de brandweerlieden om het diertje te bevrijden. Omdat het niet duidelijk was van wie het beestje was, heeft de medewerker van de dieren ambulance het katje meegenomen. Maar uiteraard niet voordat de vier kinderen op de foto waren geweest met het diertje dat inmiddels in een reiskoffer zat. Want zonder hun oplettendheid, had het katje waarschijnlijk heel de nacht klem gezet.