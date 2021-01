Bredase politie te zien in programma van EO over avondklok

BREDA - De eerste week waarin de avondklok werd ingevoerd zit er op. In het programma ‘De Avondklok’ van de EO werd gisteravond de balans opgemaakt. Daarin was ook te zien hoe de woensdagavond van de Bredase politie verliep.

Vorige week zaterdag werd de avondklok dan officieel ingevoerd, tussen 21.00 en 04.30 uur mag niemand zonder geldige reden naar buiten. De eerste paar dagen met deze nieuwe maatregel verliepen niet zonder slag of stoot. In verschillende steden en dorpen trokken groepen al rellend en plunderend door de straten. Juist daarom zocht de EO mensen op die niet rellend op straat gaan om hun onvrede of verveling te uiten.

Zo wordt er aandacht besteed aan de politie met beelden van Bredase en Haagse agenten. Wijkagent Rick, die zelf ook te zien is in het programma, gaf aan dat geen camera’s met hun op pad zijn geweest. “Daarom hebben we woensdagavond zelf beelden opgenomen en deze aan de EO gegeven.” Daarnaast komt de 85-jarige Bruno de Vries voorbij, die tijdens de Tweede Wereldoorlog de spertijd meemaakte en wordt buschauffeur Yordy gevolgd tijdens zijn avonddiensten in een uitgestorven stad. Ook biedt de EO een luisterend oor aan de jongeren in jeugdhonk Jimmy’s in Groningen, die structuur en afleiding missen.

Het programma dat zaterdagavond om 22.05 uur werd uitgezonden op NPO2 is momenteel niet terug te kijken.