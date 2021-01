Breda zet in op realisatie van 200 huurappartementen op vier plekken in Breda

BREDA - De gemeente Breda wil tweehonderd nieuwe huurappartementen realiseren in het middenhuursegment. Dat betekent dat de huur van de appartementen niet boven de 850 euro per maand uit zal komen. Voor de bouw van die appartementen heeft de gemeente locaties op het oog in Heusdenhout, Wisselaar, Geerden Zuid en Teteringen.

In een brief heeft wethouder Daan Quaars de gemeenteraad geïnformeerd over de plannen om op vier gemeentelijke locaties zo’n 200 huurappartementen te bouwen. De bouwplannen dragen stevig bij aan de ambitie van het college om in deze bestuursperiode 1800 woningen voor mensen met een inkomen tussen de 36.000 euro en 45.000 euro te laten bouwen, of in de ‘harde planning’ te hebben.

Schoollocaties

Drie van de vier plekken die de gemeente op het oog heeft zijn voormalige schoollocaties van BreedSaam. Het gaat namelijk om de plek van het oude schoolgebouw en gymzaal van basisschool De Wisselaar aan de Waregemstraat, om het oude schoolgebouw van De Fontein aan de Calandstraat en het voormalige schoolgebouw aan de Kangoeroestraat.

De vierde locatie is het perceel naast scholengemeenschap Curio aan de Meulenspie. Dit perceel is eigendom van de gemeente Breda en heeft in het verleden de bestemming kantoren gekregen. Vanwege marktomstandigheden is de locatie nog niet ontwikkeld. Door gewijzigde afspraken in het regionale kantorenprogramma is het nu niet meer opportuun om deze locatie te bebouwen met kantoren. Om meer woningbouw mogelijk te maken, is het voornemen om de bestemming te wijzigen van kantoren naar woningbouw in de middenhuur.

Omwonenden

Bij de locaties Meulenspie, Waregemstraat en Calandstraat zijn de buurtbewoners al geïnformeerd. Zij zijn uitgenodigd voor een webinar waarin de verkenning wordt toegelicht en bewoners hun reactie kunnen geven. Voor de verschillende locaties is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. De gemeente wil de bestemmingsplanprocedure starten in de tweede helft van 2021.

Bij de Kangoeroestraat zijn meerdere potentiele stakeholders aanwezig die mee willen in de ontwikkeling, zoals Thebe, Surplus Zorg en andere zorgverleners in het gebied. Deze locatie is daardoor iets complexer en vergt wat meer tijd. De communicatie en participatie naar de omgeving volgt daarom later in het proces.

De Webinar over de Waregemstraat is op donderdagavond 11 februari , die over de Meulenspie op donderdagavond 25 februari en die over de Calandstraat is op op dinsdagavond 9 februari.