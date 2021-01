Ruud en Jeanne helpen in India: ‘Met fysiotherapie kunnen we de levens van kinderen daar echt verbeteren’

BREDA - In de rubriek Held van de Maand zetten we mensen in de schijnwerpers die zich langdurig onbetaald hebben ingezet voor de samenleving. Deze keer zijn dat Jeanne Oomen (65) en haar man Ruud Touw (67). Deze inmiddels gepensioneerde kinderfysiotherapeuten zetten hun expertise al jarenlang in een Indiaas therapiecentrum in. De kosten voor de vliegtickets en het verblijf daar betalen ze zelf.

Sinds 2016 werken Jeanne en Ruud drie weken per jaar in een eenvoudig centrum in een arme streek. Eerder deden ze zulk werk in Nepal en Ethiopië. In India helpen ze in de deelstaat Karnataka, waar de Norbertijner orde, met een gedegen structuur, onderwijs en opvang biedt. Er zijn daar veel meer kinderen met ernstige motorische beperkingen dan hier, vanwege armoede en achterstand. Kinderfysiotherapie is er niet, of is te duur. Jeanne en Ruud brengen daarin verandering.

Minder middelen

Als kinderfysiotherapeut doen ze in India eigenlijk hetzelfde werk als ze in Nederland deden, maar met veel minder middelen en medische voorzieningen in de buurt. De eerste keer dat ze in India waren, begonnen ze met het stellen van diagnoses. Ruud onderzocht de hele dag kinderen en Jeanne nam alles in een dossier op. Ze beschreef ook per kind de ontwikkelingsmogelijkheden.



Ruud: “Een kind dat al heel lang alleen op een cementen vloertje ligt, wil je natuurlijk tenminste een zittend bestaan geven. Het heeft dus iets nodig waardoor het kan zitten. Dan maak je werktekeningen en bouwt iets met wat daar beschikbaar is. Zo’n kind komt vervolgens terecht in een goed gesteunde zittende houding, waardoor z’n leven echt verandert. Je blik op de wereld is direct veel groter.”

Jeanne en Ruud waren zeer benieuwd naar wat ze de tweede keer in India zouden aantreffen. Dat was voor allebei een geweldig mooie verrassing: de behandelplannen waren echt opgepakt. Met veel kinderen ging het een stuk beter. De volgende stap was om het personeel te leren om testen uit te voeren en die te registreren. Alle medewerkers waren heel trots en gelukkig toen ze daarvoor een diploma kregen.

Echte verandering

Een van Ruuds mooiste ervaringen kwam nadat hij een jongen met ernstige beperkingen op de stenen vloer zag liggen. Hij draaide toen een grote kookschaal om en hielp hem om daar met stokken op te slaan. “Het kind fleurde helemaal op en het klonk echt mooi. Uiteindelijk is het met hem goed gekomen en is hij met de nodige aanpassingen zelfs naar school gegaan.” Jeanne: “Ik vond het erg mooi dat we er met een sta-plank voor konden zorgen dat kinderen die nog nooit hadden gestaan, dat zo wel konden. Met echt simpele hulpmiddelen veranderde hun wereld. Als je zoals wij, zelf veel kansen hebt gekregen om je talent te ontwikkelen, mag je ook wel iets terugdoen. Niet alleen hier, maar ook verder weg. En het is een mooie voortzetting van onze actieve loopbaan.” Ruud gaat door: “Je moet niet huiverig zijn om je deskundigheid in ontwikkelingslanden in te zetten. Het is echt een enorme verrijking. Je leert meer kijken naar mogelijkheden dan beperkingen.”

Wil jij ook helpen? Mail naar dewit-grouls@planet.nl



