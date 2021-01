Rob van Uden: ‘We mikken met de Oeledienst op een glimlach’

BREDA - Al meer dan tien jaar is diaken Rob van Uden één van de vaste krachten achter de succesvolle Oeledienst. Normaal gesproken is het vechten om een plekje te bemachtigen in de overvolle Grote Kerk. Maar dat is dit jaar niet mogelijk. Op carnavalszondag is een bijzondere editie van de Oeleviering te zien op BaronieTV en Sanseveria TV.

De Oeleviering is een vaste traditie binnen het carnaval in het Kielegat. De viering werd al lang voordat Rob van Uden zich erbij aansloot georganiseerd. En dat Van Uden betrokken raakte bij de viering, is inmiddels alweer ruim tien jaar geleden. “De kracht van de viering is dat we er enorm veel mensen bij betrekken”, legt Van Uden uit.

Dit jaar ziet de Oeleviering er heel anders uit dan normaal. En niet alleen omdat carnavalsvierders er niet fysiek naar toe kunnen. Ook de inhoud is anders. “Wat normaal centraal staat bij de Oeleviering is de beleving. Het samenzijn, en de energie die daarmee gepaard gaat. Er ontstaat regelmatig een polonaise tijdens zo’n viering. Maar dat is niet mogelijk als je met zijn tweeën voor de televisie zit dit jaar”, legt Rob van Uden uit. “Daar hebben we de inhoud van de viering dan ook op aangepast. We gaan niet proberen om via de buis je woonkamer op zijn kop te zetten. Dat lukt toch niet. In plaats van op de bulderende lach, mikken we dit jaar op een glimlach”.

Zo wordt sommige carnavalsmuziek dit jaar in een nieuw jasjes gegoten. “Normaal gesproken draait carnavalsmuziek heel erg om uit je dak gaan. Maar tijdens deze Oeleviering draait het veel meer om het echt luisteren naar de muziek. De muziek wordt dus meer ingetogen. En die unieke uitvoeringen, leveren een heel bijzonder en mooi resultaat op.”

Opnames

Samen met een heel team van vrijwilligers is Van Uden al sinds eind november bezig met de voorbereidingen voor de viering. Die wordt namelijk in zijn geheel van te voren opgenomen. “Het wordt niet live”, legt Van Uden uit. “Alles is van te voren gefilmd. Daar zijn we nu druk mee bezig.” En dat gebeurt niet in zijn geheel vanuit de Grote Kerk, waar de Oeleviering normaal gesproken wordt gehouden. “We filmen op allerlei plekken in de stad. Zo zing ik een nummer over de brug van Breda, en dat hebben we dan ook opgenomen op de brug. Ook hebben we veel gefilmd in het prachtige Begijnhof.”

Bijzonder

Voor Rob van Uden is het voorbereiden van deze unieke Oeleviering erg bijzonder. “Zo nam ik samen met iemandeen nummer op in studio Manfred in Etten-Leur. In zo’n professionele studio staan is echter ontzettend leuk. Vooral omdat het iets is wat je normaal nooit doet.”

Van Uden is zelf erg benieuwd hoe de gehele Oeleviering zal worden. “Ik ben heel benieuwd naar het eindproduct. Ik verwacht ook echt dat we onze ervaringen van dit jaar mee gaan nemen naar volgend jaar. Natuurlijk willen we zelf graag weer een viering in de Grote Kerk kunnen organiseren. Maar op TV zouden we onze Oeleviering bijvoorbeeld kunnen combineren met vooraf opnemen items om zo een nog betere uitzending te maken.”

De Oeleviering is op zondag 14 februari om 11.00 uur te zien op BaronieTV en om 12 uur op Sanseveria TV (BredaNu).