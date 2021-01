Weerbericht Breda: ‘De temperatuur komt dit weekend maar net boven het vriespunt uit’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 29 januari en de komende dagen.



Een koufront flink wat regen trekt in de ochtend noordoostwaarts weg. Het hoort bij een lagedrukgebied op de zuidelijke Noordzee. De grens met de winter ligt dichtbij Groningen. Vrijdagmiddag trekt een buienlijn over Brabant.



Verwachting voor vrijdag

In de nacht en vroege ochtend van vrijdag viel er nog eens 11 mm regen zodat het maandtotaal inmiddels is opgelopen naar 117 mm. Kletsnat dus. Vanmiddag zijn er ook droge momenten met soms een korte glimp van de zon. Verder kunnen er lokaal enkele buien vallen. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 tot 4 Beaufort. Soms speelt ze op met rukwinden tot 65 km/u. Het zacht met ongeveer 10 graden.



Het weer voor de komende dagen



Zaterdag 30 januari

Koudere lucht dringt in de nacht naar zaterdag zuidwaarts op. Dat betekent dalende temperaturen naar 4 graden in de nacht en overdag uiteindelijk naar 2 graden. De bewolking neemt weer toe, in die zin dat het de gehele dag grijs zal zijn. De grens tussen de koude en zachte lucht die vandaag nabij de provincie Groningen ligt en morgen gaat zwabberen over Belgie. Dit laatste maakt de verwachting wat onzeker voor het neerslaggedeelte. We zitten sowieso in de koude lucht met een noordoostenwind van 3 Beaufort. Maar het spant erom hoever noordelijk het neerslaggebied dat boven België ligt, naar het noorden komt. Vrijdagochtend leek het erop dat de zuidrand van Brabant tegen de Belgische grens kans maakt op enige sneeuw. Maar houdt de weerberichtgeving goed in de gaten. Een cm verschuiving op de weerkaart is al gauw een verschuiving van 100 km in werkelijkheid en dan valt er geen sneeuw.



Zondag 31 januari

In de nacht naar zondag zal het zeker gaan opklaren en kan het 3 tot 4 graden gaan vriezen. Overdag is het zonnig met een zwakke wind uit oost of zuidoost (2 Beaufort). De temperatuur komt in de middag maar een paar uurtjes boven het vriespunt uit tot 2 graden.



Maandag 1 februari

De wind gaat maandag zwak tot matig waaien uit het noordoosten (2 tot 3 Beaufort). Na wat lichte vorst in de nacht klimt het kwik overdag tot enkele graden boven het vriespunt. Tot 4 graden in het westen en tot een graad of 2 in het oosten. Doordat een lagedrukgebied ten zuiden van ons labd trekt kunnen er wel wat wolkenvelden voorbijdrijven. De verwachting is echter dat het droog blijft.



Zonsopgang en zonsondergang tijden voor vrijdag 29 januari 2021

Zon op: 08:23 uur

Zon onder: 17:25 uur

Daglengte: 09:02 uur

Sinds het begin van de astronomische winter maandag 21 december 2020, boeken we vandaag een uur en twaalf minuten daglicht winst. De weg terug naar de zomerzonnewende is duidelijk begonnen.





Weersverwachting opgesteld vrijdag 29 januari 2021 om 08:00 uur