Al 115 aanhoudingen rondom avondklok: Jongste verdachte is 14 jaar, de oudste is 76 jaar

BREDA - De politie Zeeland-West-Brabant heeft sinds de avondklok van kracht is 115 mensen aangehouden. Dit waren aanhoudingen voor opruiing, geweldpleging en belediging in verband met de maatschappelijke onrust rond de avondklok. De jongste verdachte is 14 jaar, en de oudste 76 jaar.

Het team dat zich momenteel bezig houdt met het opsporen van verdachten werkt samen met de recherche in de verschillende districten. De politie hield de afgelopen week al 33 mensen aan voor opruiing. Daarbij zijn ook verschillende telefoons en tablets in beslag genomen die na overleg met het Openbaar Ministerie verbeurd verklaard worden. Ook zijn 23 mensen aangehouden voor mishandeling, 10 voor vernieling en 27 voor het niet voldoen aan bevel of vordering.

De 115 aangehouden personen hadden leeftijden tussen de 14 en 76 jaar. Een aantal verdachten is al voor de snelrechter moeten verschijnen. Zo kreeg een 35-jarige man uit Bavel vier maanden cel opgelegd, waarvan 2 maanden voorwaardelijk met aftrek van voorarrest en proeftijd van 2 jaar. Hij had op sociale media mensen opgeroepen om zondag na 21.00 de straat op de gaan in Tuinzigt uit protest tegen de avondklok.