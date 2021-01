Dankzij deze actie is de langste polonaise van 2021 straks te zien op de Grote Markt

BREDA- Stichting Kielegat lanceerde vandaag de actie ‘Waor Staode Gij?’ en roept daarmee alle Bredanaars op een paar oude schoenen in te leveren. Vrijwilligers van de stichting laten de schoenen in een lange polonaise ook deze carnaval ‘Hossen op de Markt’. Laarzen, gympies en sandalen kunnen worden ingeleverd vanaf vrijdag 29 januari 17.11 uur bij alle Albert Heijn-winkels in Breda.

Dat carnaval dit jaar niet doorgaat, daar willen de fanatiekelingen van ‘Hossen op de Markt’ niets van weten. Jaap Meeldijk van de organisatie: “Carnaval gaat altijd door, ook in moeilijke tijden.” Onder het motto ‘Waor Staode Gij?’ start vandaag de grote inzamelingsactie van (carnavals)schoenen. Schoenen kunnen tot en met vrijdag 12 februari worden ingeleverd in de speciale containers bij alle Albert Heijn winkels in Breda. De schoenen zijn binnenkort terug te zien in de langste polonaise van 2021, zoals altijd op de Grote Markt van het Kielegat!

“Natuurlijk hadden we graag weer met zevenduizend feestvierders op de Grote Markt gestaan”, legt Meeldijk uit. “Vorig jaar moesten we de markt zelfs even afsluiten omdat er niemand meer bij kon. Het was met stip de allermooiste editie tot nu toe. De beelden van het feest kregen in de maanden erop helaas wel een andere lading: ze kwamen telkens weer voorbij als het over het begin van de corona-pandemie ging.” Dat er dit jaar niet gehost zou worden op de Grote Markt werd aan het einde van de zomer langzaam duidelijk. “September is doorgaans het moment dat we als organisatie voor het eerst bij elkaar komen. We kijken dan vooruit naar het nieuwe carnavalsseizoen. We hebben aan verschillende alternatieven gewerkt, maar de meeste plannen kunnen voorlopig de ijskast in.”

Carnavalsverhaal

De organisatie vraagt deelnemers eventueel hun ‘carnavalsverhaal’ toe te voegen aan hun paar schoenen. De mooiste verhalen komen terug op social media en in de carnavals-programmering van Sanseveria TV (BredaNU).

Met de inzamelingsactie ondersteunt Stichting Kielegat het werk van textielinzamelaar Sympany. Sympany geeft ingezamelde kleding en schoenen een nieuwe bestemming en werkt zo aan een circulaire textielketen.