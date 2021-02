Breda trekt noodverordening in: ‘Situatie is niet meer dreigend’

BREDA - Burgemeester Depla heeft de noodverordening die van kracht was in de wijken Hoge Vucht, Doornbos-linie, Centrum, Tuinzigt, Haagpoort en Haagse Beemden ingetrokken omdat de situatie niet meer dreigend is. De noodverordening werd vorige week maandag ingesteld naar aanleiding van de rellen rondom de avondklok.

“Het is de afgelopen dagen gelukkig weer rustig in Breda”, legt burgemeester Depla uit. “Met dank aan alle politiemedewerkers die zich hier avonden en nachtenlang voor hebben ingezet. We werken in dit soort situaties informatie gestuurd. Op dit moment zijn er geen verontrustende signalen die erop wijzen dat de openbare orde en veiligheid bedreigd wordt. De noodverordening is een stevig middel dat we alleen in willen zetten als de situatie echt dreigend is.” Dat de verordening is ingetrokken, betekent niet dat de kans op rellen helemaal verdwenen in. De politie blijft signalen die op nieuwe rellen kunnen wijzen scherp in de gaten houden. “Natuurlijk blijven we wel scherp op ontwikkelingen en houden we een vinger aan de pols. De aanwezigheid van de jongerenwerkers en bijvoorbeeld de SOS-medewerkers in de Hoge Vucht en de mensen van Scorpions in Tuinzigt helpen ons in verbinding te blijven met de wijkbewoners om beter te weten wat er speelt.”

Het intrekken van de noodverordening gebeurde in afstemming met het OM en de politie. De oproep aan alle inwoners blijft om zorgelijke informatie en signalen van opruiing en plannen tot rellen te blijven delen via www.politie.nl.

Wat hield de noodverordening in?

Concreet betekende de noodverordening in Breda het volgende voor de genoemde gebieden:

- Niemand mag zich ophouden in dat gebied zonder redelijk doel;

- Niemand mag zijn of haar gezicht volledig bedekken;

- Er geldt een verbod op samenscholing;

- Er geldt een verbod op vuurwerk en objecten die als wapen kunnen worden gebruikt.

Overtreders van de noodverordening kunnen rekenen op strafvervolging.