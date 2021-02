NAC huurt nog een speler van Feyenoord: Azarkan verstrekt NAC per direct

BREDA - Marouan Azarkan komt NAC per direct versterken. De negentienjarige vleugelaanvaller wordt tot het einde van het huidige seizoen gehuurd van de Rotterdammers. Na Ramon Hendriks is Azarkan de tweede speler die deze route bewandeld deze transferwindow.

Marouan Azarkan werd op acht december geboren in Rotterdam. Zijn eerste stappen als voetballer zette hij Neptunus-Schiebroek. Via GLZ Delftshaven kwam hij op tienjarige leeftijd al bij de O12 van Feyenoord terecht. Hier doorliep hij vervolgens alle jeugdelftallen en op 15 december 2019 maakte hij op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Eredivisie tegen ADO Den Haag.

In het huidige seizoen kwam hij ook éénmaal in actie voor de ploeg van Dick Advocaat. Op 8 december viel hij in tegen Heracles Almelo. Afgelopen woensdag zat de snelle buitenspeler nog wel op de bank in het duel met Heerenveen, maar tot een invalbeurt kwam het niet.

“Marouan is een technisch vaardige speler”, stelt Maruice Steijn. “Een echte dribbelaar zogezegd. Hij kan zowel op links- als rechtsbuiten uit de voeten en is erg goed in de kleine ruimtes. We zijn blij dat hij morgen aansluit. Met zijn komst zijn nu vrijwel alle posities dubbel bezet en het is aan de spelers om de concurrentie aan te gaan en uit te vechten wie er moet spelen.”

Marouan is zelf erg blij met de stap. “Ondanks dat ik niet de grootste ben, compenseer ik dat met techniek en snelheid. Ik houd ervan om mannetjes te passeren en de tegenstander op te zoeken. NAC is natuurlijk een geweldig mooie club die nog altijd bovenin meedoen. Het lijkt mij een heel mooi podium om mijzelf te laten zien. Het doel is natuurlijk promoveren met NAC.”