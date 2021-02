Ook PLOEGENDIENST gooit tickets in de verkoop: ‘Wordt dit het eerste festival van het jaar?’

BREDA - Na Duikboot Festival gooit nu ook PLOEGENDIENST de tickets in de verkoop. Festivalliefhebbers kunnen zich door middel van een aanbetaling verzekeren van toegang tot het festival in juli.

“Veelbelovende geluiden doen de ronde. Het thuiswerken lijkt op zijn eind te lopen, we spijkeren een stip op de horizon. De afgelopen weken werd bekend dat het kabinet hoopt dat de festivalzomer van start kan gaan op 1 juli en er komt een garantiefonds. Hoop doet leven! Daarom rollen wij op 3 & 4 juli de werkvloer voor jullie uit aan de Galderse meren en stropen we samen met jullie de mouwen op als nooit te voren. Zullen we het eerste festival van de zomer worden!?”

Met dit bericht kwam PLOEGENDIENST afgelopen week online. Het duurt nog even voordat het festivalseizoen begint, maar steeds meer organisatoren kiezen ervoor om hun tickets online te gooien. Zo ook PLOEGENDIENST. Aanstaande woensdag om 12.00 uur gaat de verkoop van start.

“Natuurlijk waren we al voorzichtig naar juli aan het kijken”, laat organisator Tijn Kapteijns weten. “En toen afgelopen week meer duidelijkheid kwam over het steunfonds van de overheid, dachten we ‘we gaan er gewoon voor!’”

Garantiefonds

Omdat het plannen van festivals veel tijd in beslag neemt, is de overheid met een garantiefonds gekomen. Door dit fonds kunnen organisatoren beginnen met het plannen van hun evenement. Wanneer het evenement niet door kan gaan door corona, krijgen zij de gemaakte kosten terug. Door dit steunfonds durven steeds meer organisatoren het risico te nemen.

PLOEGENDIENST vindt vanwege het broedseizoen sinds vorig jaar plaats in het eerste weekend van juli en kan daardoor gezien de huidige stand van zaken dit jaar één van de eerste festivals worden in Nederland. Kapteijns is niet van plan om het festival naar een later moment te verplaatsen. “Natuurlijk nemen we daarmee een risico, maar als we in juli niet met 10.000 man op een festival mogen staan, dan schat ik die kans in augustus of september ook vrij klein”, aldus Kapteijns. “Daarnaast kiezen heel veel festivals er nu voor om in september te gaan zitten, waardoor het in die maand erg druk wordt”, vertelt de organisator. “We hebben geen zin om een ‘battle’ te gaan voeren met andere festivals.”

Tickets

Ongeveer de helft van de ‘werknemers’ van PLOEGENDIENST heeft er vorig jaar voor gekozen om zijn/haar ticket te behouden. “Wij zorgen ervoor dat hun kaartje omgezet wordt naar dit jaar”, laat Tijn weten. “Zij hoeven niets meer te doen.” De mensen die nog geen kaartje hebben kunnen deze woensdag kopen. “Zij doen dan een aanbetaling van tien euro”, legt Tijn uit. “Als het festival doorgaat, betalen zij tegen die tijd de rest van het ticket. Mocht het helaas toch niet door kunnen gaan, dan krijgen zij hun geld terug.”

In totaal worden er vijftienduizend bezoekers verwacht. “Zo’n tienduizend op zaterdag en vijfduizend op zondag.” Omdat een groot deel van de tickets al verkocht is verwacht Tijn dat de verkoop woensdag hard zal gaan. “We starten met de verkoop voor de zaterdag en aansluitend zal de zondag volgen.”

Positieve energie

Dat er nu eindelijk wat meer duidelijkheid is, geeft de organisatoren positieve energie. “We kunnen weer doen wat we het liefste doen”, zegt Tijn. “En mocht PLOEGENDIENST in juli niet door kunnen gaan, dan gaan wij ons meteen volledig focussen op Trailerfest in augustus en anders op PLOEGENDIENST Winterfestival. We houden vertrouwen!”

Maatregelen

Festivalgangers hoeven niet bang te zijn dat er allerlei maatregelen zullen gelden op PLOEGENDIENST. “We willen een feest vieren met zo min mogelijk maatregelen. Zoals het hoort”, aldus Kapteijns. “De hele essentie van een festival is dat je je vrij kunt voelen, dus dat willen wij ook zoveel mogelijk belichamen.”