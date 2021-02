Café Belgique gaat kapsalons verkopen om drie Bredase kapsalons te steunen

BREDA - Bestel een kapsalon, steun een kapsalon! Dat is de pakkende slogan die eigenaresse van café Belgique Arlett bedacht. Komende twee weekenden gaat het café voor 9,95 euro kapsalons verkopen, waarvan de helft van de opbrengst naar drie Bredase kappers gaat.

Het was een idee dat ineens ontstond bij Arlett van Café Belgique: Een kapsalon voor een kapsalon. “Kappers hebben het net als de horeca zwaar momenteel. Toen bedacht ik ineens, wat nou als ik kapsalons ga verkopen voor kapsalons? Het leek me enorm leuk. Want iedereen heeft wel behoefte aan iets positiefs in deze tijd.”

Arlett legde haar idee voor bij drie Bredase kappers. En zij reageerden allemaal enthousiast. “Dat was heel leuk. De drie kappers die ik heb benaderd zijn vrouwen die ik gewoon toevallig ken. Dat het nu een actie is van vier vrouwen is niet bewust bedacht, maar het is wel leuk natuurlijk.” Het viertal is enthousiast aan de slag gegaan om de actie een succes te maken. Daarvoor werd samenwerking gezocht met verschillende sponsors. “Zij sponsoren bijvoorbeeld de sla of de posters of de bakjes. Dat gaat heel goed! Komend weekend is ons eerste van twee verkoopweekenden. We hebben onder andere kapsalon met kip, maar ook een vegetarische variant. Er is dus voor iets wat wils.”

Doneren

Van iedere kapsalon die café Belgique verkoopt, gaat de helft naar de drie kapsalons. Een kapsalon kost 9,95 euro. Arlett hoopt dat het lukt om iedere verkoopdag, en dat zijn er in totaal zes, 100 kapsalons te verkopen. “Als dat lukt, dan kunnen we aan het einde van de twee weekenden aan iedere kapsalon 1000 euro doneren.”

De verkoopweekenden zijn op 5/6/7 & 12/13/14 februari. De kapsalons die gesteund worden zijn Salon Bijdehand, Loveisinyourhair en Hair Haarmode. Meer informatie vind je op de website en Facebookpagina van Café Belgique.



