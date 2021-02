Weerbericht Breda: ‘Voorlopig geen winterweer met temperaturen in de dubbele cijfers’

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor dinsdag 2 februari en de komende dagen.



Boven de Atlantische Oceaan ligt een omvangrijk lagedrukgebied. Het warmtefront van dit systeem met regen trekt in de loop van dinsdag over Brabant naar het noordoosten. Achter deze storing zit aanzienlijk zachtere lucht. De winter wordt weggedrongen.



Verwachting voor dinsdag

Veel wolken hangen dinsdag boven Brabant. Er valt met name in de ochtenduren regelmatig regen. Tijdens de middaguren wordt de bewolking meer wisselend. Het wordt ook droger met soms een zonnig moment. Maar ook de kans op buien bestaat. De zuidwestenwind is gemiddeld matig met 3 Beaufort. De temperaturen zijn terug in de dubbele cijfers. Het wordt 10 graden.



Het weer voor de komende dagen

Woensdag 3 februari

Het koufront van het Atlantische lagedrukgebied gaat golven waardoor er een klein apart lagedrukgebiedje voor de Nederlandse kust ontstaat. Dat heeft als gevolg dat het woensdag een grijze dag wordt met geruime tijd regen. De zuidenwind is zwak met 2 Beaufort. Het is met maxima tot 11 graden zacht.



Donderdag 4 februari

Het blijft aanhoudend zacht weer met kwikstanden tot 10 graden. Bovendien blijft er veel bewolking aanwezig waaruit aanvankelijk regen valt. Gaandeweg de dag wordt het wel droog. De zuidenwind is matig van kracht.





Zo was het weer maandag 1 februari 2021

Maximumtemperatuur: 2,8 graden

Minimumtemperatuur: 1,2 graden

Neerslag: 2,1 mm

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 1 februari 2021 om 19:00 uur