Trefzeker NAC wint met ruime cijfers van Almere City

BREDA - NAC Breda heeft maandagavond met ruime cijfers thuis gewonnen van Almere City. Het werd 4-0 in het Rat Verlegh Stadion. Bekijk hier de prachtige foto’s die Peter Visser van de wedstrijd maakte!

Het was een bijzondere avond voor NAC. De eretribune was gevuld met 1200 ‘smoelen’. Met die actie werd geld op gehaald voor kankeronderzoek. Het initiatief was een samenwerking tussen Swim to fight Cancer en NAC Breda.

Almere City

Het was Lex Immers die de scoorde opende. Nog voor de rust zorgde Mario Bilate voor de 2-0. Bilate tekende ook voor de 3-0. Uiteindelijk was het Mounir El Allouchi die met een prachtig afstandsschot de eindstand bepaalde op 4-0. Maurice Steijn was uiterst tevreden over de prestatie die zijn spelers maandagavond op de mat hebben gelegd. “Wat ze deze avond hebben laten zien, hoort bij NAC. De spelers hebben het uitstekend gedaan vandaag. We hebben een duidelijk signaal afgegeven. We bekijken het wedstrijd voor wedstrijd en gaan het de bovenste ploegen lastig proberen te maken.”