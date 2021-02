Militairen randen bewusteloze man aan op KMA: OM eist voorwaardelijke gevangenisstraffen

BREDA - Het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 weken geëist tegen een 23-jarige en twee 24-jarige militairen. Zij stonden terecht voor het plegen van ontuchtige handelingen met een bewusteloze collega. Het incident gebeurde in april 2016 op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda, waar de mannen op dat moment als militair een opleiding volgden.

Uit verklaringen van betrokkenen blijkt dat het slachtoffer na een avond stappen op een bank lag te slapen. De verdachten besloten op dat moment om seksuele handelingen met de man te plegen. De 23-jarige man zou een borstel hebben gebruikt om het lichaam van het slachtoffer binnen te dringen. Niet vast is komen staan of dit ook daadwerkelijk is gelukt. De twee andere mannen zouden vervolgens de man hebben aangerand. Duidelijk is geworden dat zij foto’s en een filmpje van het incident hebben verspreid. Het slachtoffer heeft van het incident niets meegekregen, hij verkeerde al die tijd in bewusteloze toestand.

De officier van justitie acht wettig en overtuigend bewezen dat de drie mannen zich schuldig hebben gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met iemand in bewusteloze toestand. Een ernstig feit, aldus de officier van justitie. “Militairen worden opgeleid om te kunnen omgaan met het geweldsmonopolie van Defensie. In het geval van een uitzending komen ze in gebieden waar mensen in een zwakke en kwetsbare positie verkeren. Daar mag je geen misbruik van maken.”

Dat is volgens de officier van justitie wel wat er in deze zaak is gebeurd. “In dit geval bevond het slachtoffer zich ook in een kwetsbare, zwakke positie. Aanranding is een strafbaar feit en is niet goed te praten, ook niet als het grappig is bedoeld.”

De officier van justitie acht een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van zes weken passend, met een proeftijd van 1 jaar. Bij de strafeis is rekening gehouden met de tijd die is verstreken sinds het incident in 2016 en de zitting in 2021.