Na drie afgelaste edities hoopt Breda in Concert deze zomer weer te kunnen feesten

BREDA - Zaterdag 13 februari is het zo ver. Dan gaan de tickets voor Breda in Concert de in verkoop. Nadat de organisatie al drie edities moest afgelasten vanwege de coronamaatregelen, hopen zij nu eindelijk weer te kunnen gaan feesten.

In het voorjaar 2020 was het bittere pech voor de organisatie van Breda in Concert Indoor. Het festival stond gepland in het weekend van 14 maart. En dat was nou juist het eerste weekend waarin strenge coronamaatregelen van kracht werden. “Wij stonden toen echt al in de startblokken om te gaan opbouwen”, herinnert Arno van der Star van de organisatie van Breda in Concert zich. “Burgemeester Depla heeft ons toen persoonlijk opgebeld om te vertellen dat het niet door zou kunnen gaan.”

De organisatie zette zijn hoop toen op de outdoor editie die in augustus gepland stond. “Maar al snel werd wel duidelijk dat dit ook niet zou gaan lukken. Eigenlijk stond Breda in Concert Indoor weer gepland voor maar 2021, maar ook dat kon natuurlijk niet doorgaan. Dus we zijn erg blij dat we met de start van de kaarverkoop voor Breda in Concert op 31 juli nu eindelijk weer uitzicht hebben op een editie die mogelijk door kan gaan.”

Breda in Concert is niet het enige festival dat gestart is met het organiseren van de zomereditie. Doordat de overheid met een garantiefonds voor festivalorganisaties is gekomen, durven steeds meer organisaties het aan. “Al blijft er veel onzeker. Je weet nu natuurlijk nog niet met welke maatregelen je tegen die tijd rekening moet houden. Maar we hopen wel dat mensen weer echt ouderwets mogen komen feesten. We noemen onszelf niet voor niets de grootste kroeg van Nederland. Dat willen we wel waar maken.”