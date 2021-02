Lockdown verlengd tot 2 maart, vanaf 10 februari afhalen bij lokale winkels mogelijk

BREDA - De strenge lockdown wordt verlengd tot 2 maart. Dat heeft premier Mark Rutte vanavond bekend gemaakt in de persconferentie. Wel mogen winkels vanaf 10 februari bestellingen laten afhalen aan de deur.

We zitten in een spannende en onzekere fase van de coronacrisis. Dat was de boodschap van premier Rutte vanavond. Hoewel het aantal besmettingen aan het afnemen is, laten de doorrekeningen zien dat de Britse variant van het coronavirus voor een onvermijdelijke derde golf zal zorgen. En dat zorgt voor een dilemma. “De Britse variant neemt het razendsnel over. Zonder Britse variant zouden versoepelingen met deze cijfers mogelijk maken. Maar om de opkomst van die variant kunnen we niet heen”, aldus de premier.

Scholen

Zoals het kabinet zondag al bekend maakte gaan de basisscholen vanaf 8 februari open. Dat zal gebeuren onder strikte voorwaarden: Bij een positieve test van één kind, moet de hele klas en de leraar in quarantaine en zich op dag 5 laten testen. Ook gaat er intensiever getest worden binnen het primair onderwijs en de kinderopvang.



De BSO’s blijven dicht, omdat daar kinderen van verschillende klassen en scholen bij elkaar komen. Ook de middelbare scholen gaan niet voor 1 maart open. Wel zal er 23 februari opnieuw naar de mogelijkheden worden gekekn.

Detailhandel

Alle niet essentiële winkels zijn al sinds half december dicht. Het laten afhalen van bestellingen aan de deur was niet toegestaan. Maar daar komt verandering in. “Het OMT geeft aan dat de risico’s daarvan beperkt, mits het niet te druk wordt in de winkelstraat”, aldus Rutte. Vanaf 10 februari wordt bestellen en afhalen mogelijk voor alle winkels. Mensen moeten dan wel online bestellen, en het afhaalpunt moet buiten zijn. Afhalen mag bovendien alleen in een tijdslot en in je eentje. En er moet minimaal 4 uur tussen bestelling en afhaalmoment zitten om funshoppen te voorkomen.

Avondklok

De avondklok geldt tot en met 10 februari om 04:30 uur. Het kabinet vraagt het OMT om advies over de huidige situatie van het coronavirus en de het pakket van maatregelen. Op basis van dat advies wil het kabinet begin volgende week opnieuw de balans opmaken.

Besmettingen

Premier Rutte benoemde vanavond een aantal getallen over de besmettingen.

- Op dit moment is 2/3e van alle nieuwe besmettingen van de Britse soort

- De Britse variant is 1,5 keer besmettelijker dan de oude variant

- Het R getal van de oude variant is 0,85. Maar het R getal van de Britse variant staat op bijna 1,3. Het aantal besmettingen met die variant verdubbeld dus bijna per week.